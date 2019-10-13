Вот мне интересно: подаю запрос на увеличение кредитного лимита, приходит уведомление позже ночью или на утро, что отказано. А через сутки-двое получаю письма наподобии "Оцените качество обслуживания персональным банкиром". Совпадение? Не думаю, уже такое вот третий раз происходит за последние четыре года.
Возникает подозрение, что этот персональный банкир (дамочка, в моем случае) - не участвует ли он в вынесении вердикта по КЛ вместе с автоматической скоринговой системой. И почему это я должен её оценивать. Благо в опроснике функция "Не обращался", её и выбираю. Осадок остаётся.
P.S. Правда, через месяц примерно, ситуация сама собой рассасывается: когда делаю платежи через Приват24 за что-нибудь, то на страничке появляется блок "Подарки от Чугайстера" и там кроме всей прочей лабуды неинтересной бывает строчка - "Чугайстер предлагает моментально повысить кредитный лимит до 30...36...40 тыс", клацаю и моментально лимит увеличивается.
GRooVal, как именно подавали запрос на увеличение кредитного лимита?
PS Менеджер в отделении ну никак не может влиять на кредитный лимит. В определённые дни система делает перерасчёт кредитного лимита и лимита на рассрочку. Если кредитный лимит запрашивается в этих рамках, то система повышает без проблем или предлагает сама его повысить. Если запрашивается больше положенного, то идёт запрос в УБКИ и дальше заявку рассматривает сотрудник из кредитного/скорингового отдела.
MASolomko написав:GRooVal, как именно подавали запрос на увеличение кредитного лимита?
Стандартно, через Приват24, который просто перебрасывает в залогиненном уже виде на https://limits.privatbank.ua, и там оставляю заявку, указывая ползунком сумму.
MASolomko написав:Если запрашивается больше положенного, то идёт запрос в УБКИ и дальше заявку рассматривает сотрудник из кредитного/скорингового отдела.
Ну вот почему-то всё время приходят после этого письма с просьбами оценить персонального банкира. Может и совпадение, мне тоже не ясно, может его уведомляет система, к примеру, что его подопечный (бомж-голд) получил отказ в увеличении КЛ и возможно имеет смысл типа ему позвонить и что-то стандартное сказать, а он мне не звонит
Изначально хочу добиться, чтобы сумма была 50 тыс, но никак не получается, только по мелким шажкам добавляют по двушечке, по пятерочке. Ну я уже почти принял их условия игры, через Чугайстера всё повышаю...
MASolomko написав:Тут хотя бы фотку можно через удалённый канал заслать. Через отделение фотки могут куда медленнее дойти до базы.
Как кому. Я им не нанимался тикетировать свои персональные данные. Там кусок работы с кучей всяких разных условий и в конце допись:
" Повинні бути сфотографовані і додані всі сторінки з відмітками в документі. Відправлені файли, які не відповідають обов`язковим критеріям, не приймаються банком і для ідентифікації потрібно звернутися в найближче відділення."
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!