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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8271827282738274
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 14:55

Кстати о птичках

Goodman

Из Приват24 "выпилили" пункт о Моя пенсия.
Ушел в небытие Пенсионный Фонд Приватбанка и иже сними.
Оптимизация.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:05

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Из Приват24 "выпилили" пункт о Моя пенсия.
Ушел в небытие Пенсионный Фонд Приватбанка и иже сними.
Оптимизация.

Вы о новой десктопной версии Приват24? Она еще бета и содержит не весь функционал. Там внизу есть ссылка "Перейти в полную версию" (в отличие от неполной беты). В полной версии пункт "Вторая пенсия" всё еще есть.
ingtrans
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