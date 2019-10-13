Goodman
Из Приват24 "выпилили" пункт о Моя пенсия.
Ушел в небытие Пенсионный Фонд Приватбанка и иже сними.
Оптимизация.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 14:55
Кстати о птичках
Goodman
Из Приват24 "выпилили" пункт о Моя пенсия.
Ушел в небытие Пенсионный Фонд Приватбанка и иже сними.
Оптимизация.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:05
Re: Приватбанк
Вы о новой десктопной версии Приват24? Она еще бета и содержит не весь функционал. Там внизу есть ссылка "Перейти в полную версию" (в отличие от неполной беты). В полной версии пункт "Вторая пенсия" всё еще есть.
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:26
Когда только поставили терминалы (вроде аваля) то комис был с любых платежей, на почте даже терминал спрятали и на мой вопрос ответили - да есть терминал, но там комиссия и мы его не предлагаем, но говорили, что рассматривают вопрос с терминалом другого банка, но с тех пор так и не спрашивал больше.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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