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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8271827282738274
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 14:55

Кстати о птичках

Goodman

Из Приват24 "выпилили" пункт о Моя пенсия.
Ушел в небытие Пенсионный Фонд Приватбанка и иже сними.
Оптимизация.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:05

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Из Приват24 "выпилили" пункт о Моя пенсия.
Ушел в небытие Пенсионный Фонд Приватбанка и иже сними.
Оптимизация.

Вы о новой десктопной версии Приват24? Она еще бета и содержит не весь функционал. Там внизу есть ссылка "Перейти в полную версию" (в отличие от неполной беты). В полной версии пункт "Вторая пенсия" всё еще есть.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:26

  MASolomko написав:
  Kevin написав:Наложка на укрпочте будет с комиссией с кредиток?
В теории — покупка. Но инфы как бы по этому поводу мало. :/

Когда только поставили терминалы (вроде аваля) то комис был с любых платежей, на почте даже терминал спрятали и на мой вопрос ответили - да есть терминал, но там комиссия и мы его не предлагаем, но говорили, что рассматривают вопрос с терминалом другого банка, но с тех пор так и не спрашивал больше.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:10

  ol_zy написав:
  MASolomko написав:
  Kevin написав:Наложка на укрпочте будет с комиссией с кредиток?
В теории — покупка. Но инфы как бы по этому поводу мало. :/

Когда только поставили терминалы (вроде аваля) то комис был с любых платежей, на почте даже терминал спрятали и на мой вопрос ответили - да есть терминал, но там комиссия и мы его не предлагаем, но говорили, что рассматривают вопрос с терминалом другого банка, но с тех пор так и не спрашивал больше.

у нас на укрпочте Ощадовский стоит, наложка проходит как покупка
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29

  Vorlon написав:Огромный недостаток примата. Банк, которому нельзя доверять.

Любой банк рано или поздно войдет в эту стадию.
Никаким банкам доверять нельзя ими можно только пользоваться, учитывая все риски, как инструментами.
Black Jack - White Business
ruvex
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