Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24
zuker1111 написав:
Платил налоги через Приват 24, было 3 грн за платежку, сейчас тянет 1% от суммы. Позвонил на горячую линию, сказали изменения с 1 октября, хотя на сайте в разделе комиссия прайс - 3 грн. за платежку.
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi
** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору.
У разі сплати бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн).
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24
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