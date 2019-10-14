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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8272827382748275
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24

  zuker1111 написав:Платил налоги через Приват 24, было 3 грн за платежку, сейчас тянет 1% от суммы. Позвонил на горячую линию, сказали изменения с 1 октября, хотя на сайте в разделе комиссия прайс - 3 грн. за платежку.

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi

** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору. У разі сплати бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн).
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24

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