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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8272827382748275
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24

  zuker1111 написав:Платил налоги через Приват 24, было 3 грн за платежку, сейчас тянет 1% от суммы. Позвонил на горячую линию, сказали изменения с 1 октября, хотя на сайте в разделе комиссия прайс - 3 грн. за платежку.

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi

** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору. У разі сплати бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн).
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24

ingtrans да с физ лиц
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:31

Оплата частями - почему срезают лимит?

У кого-то в этом месяце Зелёный уменшал/обнулял лимит на Оплату Частями?

За год уже второй раз наблюдаю это действие у себя и у родственников. Кому-то через время вернули лимит назад, а кому-то обнулили и не наливают уже полгода.
При этом сам лимит по карте остался прежний. Карта активно используется, просрочек не было.

Какие версии по причинам и путям исправления ситуации? Подскажите мысли, идеи...

Спасибо.
STIGA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:42

  curiousobro написав:
  zuker1111 написав:Платил налоги через Приват 24, было 3 грн за платежку, сейчас тянет 1% от суммы. Позвонил на горячую линию, сказали изменения с 1 октября, хотя на сайте в разделе комиссия прайс - 3 грн. за платежку.

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi

** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору. У разі сплати бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн).

платил 8 числа налоги, по 3грн (плачу больше 5 лет через приват, ни разу 1% не снимало)

видимо совсем свежие изменения

апдейт, колега подтвердил - снимает 1% теперь, я проскочил видимо
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:58

И даже 1 октября уже снимало 1%. А до того платил примерно 3 месяца назад - не снимало. Сейчас выгоднее платить через Приват24 юрлица, тем вообще без комиссии.
ingtrans
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