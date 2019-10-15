** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору. У разі сплати бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24
** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору. У разі сплати бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн).
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:31
Оплата частями - почему срезают лимит?
У кого-то в этом месяце Зелёный уменшал/обнулял лимит на Оплату Частями?
За год уже второй раз наблюдаю это действие у себя и у родственников. Кому-то через время вернули лимит назад, а кому-то обнулили и не наливают уже полгода.
При этом сам лимит по карте остался прежний. Карта активно используется, просрочек не было.
Какие версии по причинам и путям исправления ситуации? Подскажите мысли, идеи...
Спасибо.
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:42
платил 8 числа налоги, по 3грн (плачу больше 5 лет через приват, ни разу 1% не снимало)
видимо совсем свежие изменения
апдейт, колега подтвердил - снимает 1% теперь, я проскочил видимо
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:58
И даже 1 октября уже снимало 1%. А до того платил примерно 3 месяца назад - не снимало. Сейчас выгоднее платить через Приват24 юрлица, тем вообще без комиссии.
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