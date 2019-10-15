** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору. У разі сплати бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн).
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24
** Комісія може відрізнятися від стандартної та залежить від умов договору. У разі сплати бюджетних платежів (податки, штрафи, збори тощо) комісія становить 1% (min 3 грн, max 200 грн).
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:31
Оплата частями - почему срезают лимит?
У кого-то в этом месяце Зелёный уменшал/обнулял лимит на Оплату Частями?
За год уже второй раз наблюдаю это действие у себя и у родственников. Кому-то через время вернули лимит назад, а кому-то обнулили и не наливают уже полгода.
При этом сам лимит по карте остался прежний. Карта активно используется, просрочек не было.
Какие версии по причинам и путям исправления ситуации? Подскажите мысли, идеи...
Спасибо.
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:42
платил 8 числа налоги, по 3грн (плачу больше 5 лет через приват, ни разу 1% не снимало)
видимо совсем свежие изменения
апдейт, колега подтвердил - снимает 1% теперь, я проскочил видимо
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:58
И даже 1 октября уже снимало 1%. А до того платил примерно 3 месяца назад - не снимало. Сейчас выгоднее платить через Приват24 юрлица, тем вообще без комиссии.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:25
Re: Приватбанк
У інтернет-банкінгу Приват24 з’явилася нова послуга: клієнти банку можуть відкрити рахунок в одному з недержавних пенсійних фондів онлайн
Про це повідомив керівник напрямку небанківських продуктів ПриватБанку Олексій Турівний на своїй сторінці у Фейсбуці.
Вперше в Україні ПриватБанк реалізував в Приват24 web платформу для пенсійних фондів. Поки що їх тільки три: ОТР-пенсія, Династія і ПриватФонд.
Для підключення до послуги потрібно укласти договір з недержавними пенсійним фондом, переглянути поточний залишок і виписку, поповнити рахунок одноразово, підключити регулярний платіж з картки.
Потім необхідно змінити картку для списання, змінити суму платежу, зупинити або відновити платіж.
При цьому дозволено укласти контракт на третю особу, наприклад, батька або матір, і поповнювати їхню майбутню пенсію зі своєї картки.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:42
Что-то разработчиков приват-24 плющит не по-детски.
Раньше, было дело, пароль на подтверждение платежа в п-24 прислали в чат в этом же п-24. Теперь ещё интереснее - пароля платежа вообще нет, как и поля ввода, куда его можно было бы ввести. Есть только QR-код, который предлагается отсканировать мобильным приложением. Только мобильного приложения у меня нет, и никогда не было. Соответственно, подтвердить не могу никак.
Со второй попытки платеж прошёл без подтверждения. Но это когда там 150 гривен, это хорошо. А более значительную сумму, думаю, без подтверждения не пропустили бы вообще.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:43
Re: Приватбанк
вероломно порезали лимит ОЧ в 0
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:44
Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.
А за договорной платеж (Соната) вообще без комиссии.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:09
Re: Приватбанк
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