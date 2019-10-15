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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8273827482758276
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:14

Re: Приватбанк

  lubopytnaya написав:Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.

Сейчас ради интереса попробовал создать платеж в свою налоговую - у меня комиссия всё те же 1%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:21

  ingtrans написав:
  lubopytnaya написав:Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.

Сейчас ради интереса попробовал создать платеж в свою налоговую - у меня комиссия всё те же 1%.

Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1% :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:31

Re: Приватбанк

  lubopytnaya написав:Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%

Приват таки хоче стати гірше Ощада? :)
Чи це така хитрість - все окомісимо, клієнти побіжать, банк непотріб, повернемо його вуйку...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:31

Re: Приватбанк

  lubopytnaya написав:Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%

Не, у меня так не получается. Может Вы на КДВ переводите, Тогда да, 1%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:33

  lubopytnaya написав:
  ingtrans написав:
  lubopytnaya написав:Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.

Сейчас ради интереса попробовал создать платеж в свою налоговую - у меня комиссия всё те же 1%.

Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1% :D

А наоборот?
У меня уни всегда в грейсовом минусе, поэтому с нее на интернет карту никогда не переводил. А вот наоборот актуально :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:41

  lubopytnaya написав:
  ingtrans написав:
  lubopytnaya написав:Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.

Сейчас ради интереса попробовал создать платеж в свою налоговую - у меня комиссия всё те же 1%.

Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1% :D

Шо творять, шо творять :(
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:41

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:А наоборот?
У меня уни всегда в грейсовом минусе, поэтому с нее на интернет карту никогда не переводил. А вот наоборот актуально

Да что так, что так свои без комиссии.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:49

  ingtrans написав:
  lubopytnaya написав:Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%

Не, у меня так не получается. Может Вы на КДВ переводите, Тогда да, 1%.

Не с кредитной уни, свои средства на ИК - комис тоже не показывает.
В тарифах тоже не вижу.
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ruvex
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