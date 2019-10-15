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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:14
lubopytnaya написав:
Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.
Сейчас ради интереса попробовал создать платеж в свою налоговую - у меня комиссия всё те же 1%.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:21
ingtrans написав: lubopytnaya написав:
Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.
Сейчас ради интереса попробовал создать платеж в свою налоговую - у меня комиссия всё те же 1%.
Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:31
lubopytnaya написав:
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%
Приват таки хоче стати гірше Ощада? Чи це така хитрість - все окомісимо, клієнти побіжать, банк непотріб, повернемо його вуйку...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:31
lubopytnaya написав:
Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%
Не, у меня так не получается. Может Вы на КДВ переводите, Тогда да, 1%.
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ingtrans
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:33
lubopytnaya написав: ingtrans написав: lubopytnaya написав:
Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.
Сейчас ради интереса попробовал создать платеж в свою налоговую - у меня комиссия всё те же 1%.
Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%
А наоборот?
У меня уни всегда в грейсовом минусе, поэтому с нее на интернет карту никогда не переводил. А вот наоборот актуально
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:41
lubopytnaya написав: ingtrans написав: lubopytnaya написав:
Я налоги платила вчера. Комиссия за каждую квитанцию 3 грн.
Сейчас ради интереса попробовал создать платеж в свою налоговую - у меня комиссия всё те же 1%.
Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%
Шо творять, шо творять
Бєня прийди...порядок наведи.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:41
Kalgan написав:
А наоборот?
У меня уни всегда в грейсовом минусе, поэтому с нее на интернет карту никогда не переводил. А вот наоборот актуально
Да что так, что так свои без комиссии.
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ingtrans
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:49
ingtrans написав: lubopytnaya написав:
Я вам больше скажу!
Перевод между своими картами (с УНИ на Интренет карту) тоже теперь с комиссией 1%
Не, у меня так не получается. Может Вы на КДВ переводите, Тогда да, 1%.
Не с кредитной уни, свои средства на ИК - комис тоже не показывает.
В тарифах тоже не вижу.
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