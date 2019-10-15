Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
то есть без лондонского суда было непонятно
Тут рішення Суду суттєве...не можу ж я називати злодюгою Вуйця без рішення Суду. Ні?
Вы тонко тролите, зачёт
Встречный вопрос - а вы вообще читали выроки судов по этим делам (причем в обоих)?
Там черным по белому написано - злодюга (судя по суммам в особо крупных размерах).
Типа можно обсуждать порядок сумм и нужность разбирательств на аглицкой територии - но сам факт мошенничества сомнению не подлежит, в этом и первоначальный и апеляционный суд сомнений не испытывают.
В апеляции уже разбиралось 3-ое судей, а не один как в начальном.