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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:29
Пожартував.
Так спасителя теж розіпяли.
А зараз тітоноку Го розпинають.
А можливий злодюга Вуйцьо зараз на коні...тому що близький до Зе.
Якщо Лондонський суд підтвердить що Бєня злодюга...є шанс в Зе посадити друга Вуйця і канонізувати себе.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:50
Квесторе_поверніться написав:
Якщо Лондонський суд підтвердить що Бєня злодюга...є шанс в Зе посадити друга Вуйця і канонізувати себе.
то есть без лондонского суда было непонятно
Наверняка у ИВК есть надежные щипцы, которыми он Зе держит за тестикулы, иначе с какого перепугу столько уступок ИВК по всем фронтам
Думай ТЕ
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curiousobro
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:02
curiousobro написав:
Зе держит за тестикулы,
Думаю тут більше не батогом а пряником спокушають Презедента.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:04
curiousobro написав:
то есть без лондонского суда было непонятно
Тут рішення Суду суттєве...не можу ж я називати злодюгою Вуйця без рішення Суду. Ні?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:12
Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
то есть без лондонского суда было непонятно
Тут рішення Суду суттєве...не можу ж я називати злодюгою Вуйця без рішення Суду. Ні?
Вы тонко тролите, зачёт
Встречный вопрос - а вы вообще читали выроки судов по этим делам (причем в обоих)?
Там черным по белому написано - злодюга (судя по суммам в особо крупных размерах).
Типа можно обсуждать порядок сумм и нужность разбирательств на аглицкой територии - но сам факт мошенничества сомнению не подлежит, в этом и первоначальный и апеляционный суд сомнений не испытывают.
В апеляции уже разбиралось 3-ое судей, а не один как в начальном.
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curiousobro
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:25
curiousobro написав:
Встречный вопрос - а вы вообще читали выроки судов по этим делам (причем в обоих)?
Не читав...слухав Лещенка, там думки Суду що є зловживання зі сторони Вуйця.
Чуть не чорна бухгалтерія.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:33
бандитам - тюрми (с)
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:54
Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
Зе держит за тестикулы,
Думаю тут більше не батогом а пряником спокушають Презедента.
Тьху, був профФесор, теперь презЕдент, що з нами далі буде...
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kreuz
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:05
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
Зе держит за тестикулы,
Думаю тут більше не батогом а пряником спокушають Презедента.
Тьху, був профФесор, теперь презЕдент, що з нами далі буде...
Люд надіється на Зе ...тому і голосував.
Йому слід здорові сили в команді лишати а з злодюгами прощатися.
Он вчора і сьогодні судову реформу проштовхували в Раді.
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