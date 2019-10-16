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  #<1 ... 8275827682778278>
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:29

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бєня прийди...порядок наведи.


Цікава думка :arrow: viewtopic.php?p=4768439#p4768439

Пожартував.
Так спасителя теж розіпяли.
А зараз тітоноку Го розпинають.
А можливий злодюга Вуйцьо зараз на коні...тому що близький до Зе.
Якщо Лондонський суд підтвердить що Бєня злодюга...є шанс в Зе посадити друга Вуйця і канонізувати себе. :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:50

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Якщо Лондонський суд підтвердить що Бєня злодюга...є шанс в Зе посадити друга Вуйця і канонізувати себе.

то есть без лондонского суда было непонятно :)
Наверняка у ИВК есть надежные щипцы, которыми он Зе держит за тестикулы, иначе с какого перепугу столько уступок ИВК по всем фронтам
Думай ТЕ
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:02

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Зе держит за тестикулы,

Думаю тут більше не батогом а пряником спокушають Презедента.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:04

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:то есть без лондонского суда было непонятно

Тут рішення Суду суттєве...не можу ж я називати злодюгою Вуйця без рішення Суду. Ні?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:12

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:то есть без лондонского суда было непонятно

Тут рішення Суду суттєве...не можу ж я називати злодюгою Вуйця без рішення Суду. Ні?

Вы тонко тролите, зачёт :)

Встречный вопрос - а вы вообще читали выроки судов по этим делам (причем в обоих)?

Там черным по белому написано - злодюга (судя по суммам в особо крупных размерах).

Типа можно обсуждать порядок сумм и нужность разбирательств на аглицкой територии - но сам факт мошенничества сомнению не подлежит, в этом и первоначальный и апеляционный суд сомнений не испытывают.

В апеляции уже разбиралось 3-ое судей, а не один как в начальном.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:25

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Встречный вопрос - а вы вообще читали выроки судов по этим делам (причем в обоих)?

Не читав...слухав Лещенка, там думки Суду що є зловживання зі сторони Вуйця.
Чуть не чорна бухгалтерія.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:54

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Зе держит за тестикулы,

Думаю тут більше не батогом а пряником спокушають Презедента.

Тьху, був профФесор, теперь презЕдент, що з нами далі буде...
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:05

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Зе держит за тестикулы,

Думаю тут більше не батогом а пряником спокушають Презедента.

Тьху, був профФесор, теперь презЕдент, що з нами далі буде...

Люд надіється на Зе ...тому і голосував.
Йому слід здорові сили в команді лишати а з злодюгами прощатися.
Он вчора і сьогодні судову реформу проштовхували в Раді.
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