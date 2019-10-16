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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8275827682778278
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:51

  Goodman написав:Кто в курсе?
Как сейчас ходят СЭП поезда с Привата на другие банки?
Отправил 11-30 на Универсал и тишина...............
Дякую. :wink:

Давно не слав...але раніше на наступний день відправляли.
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