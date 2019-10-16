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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8275827682778278
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:51

  Goodman написав:Кто в курсе?
Как сейчас ходят СЭП поезда с Привата на другие банки?
Отправил 11-30 на Универсал и тишина...............
Дякую. :wink:

Давно не слав...але раніше на наступний день відправляли.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:03

  Goodman написав:Кто в курсе?
Как сейчас ходят СЭП поезда с Привата на другие банки?
Отправил 11-30 на Универсал и тишина...............
Дякую. :wink:

Завтра приїде, як і усе решта, що було відправлено сьогодні до 23:59:59.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:36

Хотел в П24 пополнить свою карту с привязанной карты другого банка.
Получил такое сообщение:
Перевищено тижневий ліміт операцій, 44 999 UAH

Никогда такого не видел.
Этот лимит где-то прописан ?
Лимит - на карту или на акк ?
Неделя - календарная или последние 7 дней ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:50

Призывают сейчас идти под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
Если Приват вернут ворюге, который разграбил 6 ярдов вкладов, и сам это признает, то от нас отвернется весь мир из-за тотальной коррупции, МВФ уже предупредил, и пострадать могут все, а не только вкладчики Привата.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:31

  hxbbgaf написав:Призывают сейчас идти под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
Если Приват вернут ворюге, который разграбил 6 ярдов вкладов, и сам это признает, то от нас отвернется весь мир из-за тотальной коррупции, МВФ уже предупредил, и пострадать могут все, а не только вкладчики Привата.

Всі Кияни і гості міста...на барикади, поборемо баригу.
Хозсуд города Киева, Богдана Хмельницкого 44б.
Білецький вже там?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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