RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8275827682778278
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:51

  Goodman написав:Кто в курсе?
Как сейчас ходят СЭП поезда с Привата на другие банки?
Отправил 11-30 на Универсал и тишина...............
Дякую. :wink:

Давно не слав...але раніше на наступний день відправляли.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29733
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:03

  Goodman написав:Кто в курсе?
Как сейчас ходят СЭП поезда с Привата на другие банки?
Отправил 11-30 на Универсал и тишина...............
Дякую. :wink:

Завтра приїде, як і усе решта, що було відправлено сьогодні до 23:59:59.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 18.08.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:36

Хотел в П24 пополнить свою карту с привязанной карты другого банка.
Получил такое сообщение:
Перевищено тижневий ліміт операцій, 44 999 UAH

Никогда такого не видел.
Этот лимит где-то прописан ?
Лимит - на карту или на акк ?
Неделя - календарная или последние 7 дней ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:50

Призывают сейчас идти под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
Если Приват вернут ворюге, который разграбил 6 ярдов вкладов, и сам это признает, то от нас отвернется весь мир из-за тотальной коррупции, МВФ уже предупредил, и пострадать могут все, а не только вкладчики Привата.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20912
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:31

  hxbbgaf написав:Призывают сейчас идти под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
Если Приват вернут ворюге, который разграбил 6 ярдов вкладов, и сам это признает, то от нас отвернется весь мир из-за тотальной коррупции, МВФ уже предупредил, и пострадать могут все, а не только вкладчики Привата.

Всі Кияни і гості міста...на барикади, поборемо баригу.
Хозсуд города Киева, Богдана Хмельницкого 44б.
Білецький вже там?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29733
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:40

Кажуть Господарський Суд замінували.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29733
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:44

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть Господарський Суд замінували.



Розгляд відкладено через іншу судову справу
https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-priostanovil-rassmotrenie-iska-kolomoyskogo-1571302344.html
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:22

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:то есть без лондонского суда было непонятно

Тут рішення Суду суттєве...не можу ж я називати злодюгою Вуйця без рішення Суду. Ні?

Вы тонко тролите, зачёт :)

Встречный вопрос - а вы вообще читали выроки судов по этим делам (причем в обоих)?

Там черным по белому написано - злодюга (судя по суммам в особо крупных размерах).

Типа можно обсуждать порядок сумм и нужность разбирательств на аглицкой територии - но сам факт мошенничества сомнению не подлежит, в этом и первоначальный и апеляционный суд сомнений не испытывают.

В апеляции уже разбиралось 3-ое судей, а не один как в начальном.

Нет ни одного производства, ни по мошенничеству, ни по воровству, ни по иному преступлению якобы совершенному беней. Поэтому он даже не подозреваемый. Есть гражданские имущественные разбирательства в Украине и Лондоне - кто кому должен денег за приват.
Просто когда порох отжимал беню, чтобы проще было это сделать и получить поддержку общества, его решили дегуманизировать и стали называть злодеем, вором, мошенником, без всяких на то оснований. Если он украл, смошенничал или совершил иное преступление в соответствии с уголовным кодексом, почему нет и не было возбуждено ни одного дела хотя бы по факту этих выдуманных преступлений, не задумывались?
Кто из них нанёс больше ущерба государству гонтарева с порошенко или коломойский - вопрос дискуссионный. Поэтому и идут суды во всевозможных юрисдикциях, включая сша.
Так, что не имеет смысла опускаться до уровня полезных идиотов и назвать преступником человека, который в этом даже на подозревается.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9897
З нами з: 23.01.13
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:23

  hxbbgaf написав:Если Приват вернут ворюге, который разграбил 6 ярдов вкладов, и сам это признает, то от нас отвернется весь мир из-за тотальной коррупции, МВФ уже предупредил, и пострадать могут все, а не только вкладчики Привата.


Создал бы я банк. Сделал бы его №1 в стране. Держал бы там свои вклады и вклады друзей/партнеров. Помогал бы стране в войне так, как не помогал любой другой олигарх... а потом п-с, который создал 2 котла, договаривался с агрессором и поднял свой обещанный к продаже рошен начал бы бомбить кредит доверия к банку разными заголовками в СМИ, ручным НБУ и законами из ручной ВР и все на протяжении более полугода, что бы ни один банк не выдержал, да без успешного сопротивления этому от той самой страны...

Я бы тоже начал доставать из него все свое заработанное, пока осталось, а страна пусть сама получает все те шишки, заготовленные п-сом, потому что именно народ отвечает за своих руководителей.

Кстати да, это же не полит. тема, так что на сим об этом тут закончу.
Slx
 
Повідомлень: 194
З нами з: 23.07.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:28

Re: Приватбанк

  Slx написав:Создал бы я банк. Сделал бы его №1 в стране. Держал бы там свои вклады и вклады друзей/партнеров. Помогал бы стране в войне так, как не помогал любой другой олигарх...


Именно по этой причине (СВОИ и ДРУЗЕЙ) начались проблемы.
Ничего не стоит на месте, международные стандарты управления рисками.

А что п-с ? П-с просто захотел на блюдечке сибе медиаимперию 1+1. Гораздо проще заложить людям в умы нужное, чем поднять их достаток.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3083
З нами з: 23.11.14
Подякував: 612 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8275827682778278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, BBC, casper12, ramaz, Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.