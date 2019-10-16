Давно не слав...але раніше на наступний день відправляли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:51
Давно не слав...але раніше на наступний день відправляли.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:03
Завтра приїде, як і усе решта, що було відправлено сьогодні до 23:59:59.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:36
Хотел в П24 пополнить свою карту с привязанной карты другого банка.
Получил такое сообщение:
Перевищено тижневий ліміт операцій, 44 999 UAH
Никогда такого не видел.
Этот лимит где-то прописан ?
Лимит - на карту или на акк ?
Неделя - календарная или последние 7 дней ?
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:50
Призывают сейчас идти под хоз. суд.
Если Приват вернут ворюге, который разграбил 6 ярдов вкладов, и сам это признает, то от нас отвернется весь мир из-за тотальной коррупции, МВФ уже предупредил, и пострадать могут все, а не только вкладчики Привата.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:31
Всі Кияни і гості міста...на барикади, поборемо баригу.
Хозсуд города Киева, Богдана Хмельницкого 44б.
Білецький вже там?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:40
Кажуть Господарський Суд замінували.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:44
Розгляд відкладено через іншу судову справу
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:22
Нет ни одного производства, ни по мошенничеству, ни по воровству, ни по иному преступлению якобы совершенному беней. Поэтому он даже не подозреваемый. Есть гражданские имущественные разбирательства в Украине и Лондоне - кто кому должен денег за приват.
Просто когда порох отжимал беню, чтобы проще было это сделать и получить поддержку общества, его решили дегуманизировать и стали называть злодеем, вором, мошенником, без всяких на то оснований. Если он украл, смошенничал или совершил иное преступление в соответствии с уголовным кодексом, почему нет и не было возбуждено ни одного дела хотя бы по факту этих выдуманных преступлений, не задумывались?
Кто из них нанёс больше ущерба государству гонтарева с порошенко или коломойский - вопрос дискуссионный. Поэтому и идут суды во всевозможных юрисдикциях, включая сша.
Так, что не имеет смысла опускаться до уровня полезных идиотов и назвать преступником человека, который в этом даже на подозревается.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:23
Создал бы я банк. Сделал бы его №1 в стране. Держал бы там свои вклады и вклады друзей/партнеров. Помогал бы стране в войне так, как не помогал любой другой олигарх... а потом п-с, который создал 2 котла, договаривался с агрессором и поднял свой обещанный к продаже рошен начал бы бомбить кредит доверия к банку разными заголовками в СМИ, ручным НБУ и законами из ручной ВР и все на протяжении более полугода, что бы ни один банк не выдержал, да без успешного сопротивления этому от той самой страны...
Я бы тоже начал доставать из него все свое заработанное, пока осталось, а страна пусть сама получает все те шишки, заготовленные п-сом, потому что именно народ отвечает за своих руководителей.
Кстати да, это же не полит. тема, так что на сим об этом тут закончу.
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:28
Re: Приватбанк
Именно по этой причине (СВОИ и ДРУЗЕЙ) начались проблемы.
Ничего не стоит на месте, международные стандарты управления рисками.
А что п-с ? П-с просто захотел на блюдечке сибе медиаимперию 1+1. Гораздо проще заложить людям в умы нужное, чем поднять их достаток.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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