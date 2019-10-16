Додано: Чет 17 жов, 2019 12:23

hxbbgaf написав: Если Приват вернут ворюге, который разграбил 6 ярдов вкладов, и сам это признает, то от нас отвернется весь мир из-за тотальной коррупции, МВФ уже предупредил, и пострадать могут все, а не только вкладчики Привата. Если Приват вернут ворюге, который разграбил 6 ярдов вкладов, и сам это признает, то от нас отвернется весь мир из-за тотальной коррупции, МВФ уже предупредил, и пострадать могут все, а не только вкладчики Привата.

Создал бы я банк. Сделал бы его №1 в стране. Держал бы там свои вклады и вклады друзей/партнеров. Помогал бы стране в войне так, как не помогал любой другой олигарх... а потом п-с, который создал 2 котла, договаривался с агрессором и поднял свой обещанный к продаже рошен начал бы бомбить кредит доверия к банку разными заголовками в СМИ, ручным НБУ и законами из ручной ВР и все на протяжении более полугода, что бы ни один банк не выдержал, да без успешного сопротивления этому от той самой страны...Я бы тоже начал доставать из него все свое заработанное, пока осталось, а страна пусть сама получает все те шишки, заготовленные п-сом, потому что именно народ отвечает за своих руководителей.Кстати да, это же не полит. тема, так что на сим об этом тут закончу.