да шо ви гаварітЄ!
белій пушастій івк нічєго не крал нє уваділ
бугага
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 13:18
Re: Приватбанк
да шо ви гаварітЄ!
белій пушастій івк нічєго не крал нє уваділ
бугага
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 жов, 2019 13:47
Это не я говорю - это законы в мире такие! Если человека не подозревают в преступлениях, значит нет фактических данных, что он их совершил.
Олигархи былыми и пушистыми не бывают, но находятся же такие как вы, которые боготворят пороха или ахметку или пиню, а на авно исходят только по поводу бени
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:19
Re: Приватбанк
Так вроді вже підозрюють.
А до рішення Суду слід акуратно казати ...можливо злодюга.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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