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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8276827782788279
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:18

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Так, что не имеет смысла опускаться до уровня полезных идиотов и назвать преступником человека, который в этом даже на подозревается.


да шо ви гаварітЄ!

белій пушастій івк нічєго не крал нє уваділ
бугага


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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:47

  greenozon написав:
  Stringer написав:Так, что не имеет смысла опускаться до уровня полезных идиотов и назвать преступником человека, который в этом даже на подозревается.


да шо ви гаварітЄ!

белій пушастій івк нічєго не крал нє уваділ
бугага

Это не я говорю - это законы в мире такие! Если человека не подозревают в преступлениях, значит нет фактических данных, что он их совершил.
Олигархи былыми и пушистыми не бывают, но находятся же такие как вы, которые боготворят пороха или ахметку или пиню, а на авно исходят только по поводу бени :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:19

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Если человека не подозревают в преступлениях

Так вроді вже підозрюють.
А до рішення Суду слід акуратно казати ...можливо злодюга.
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