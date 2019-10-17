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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:19
Stringer написав:
Если человека не подозревают в преступлениях
Так вроді вже підозрюють.
А до рішення Суду слід акуратно казати ...можливо злодюга.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:56
Stringer написав:
Это не я говорю - это законы в мире такие! Если человека не подозревают в преступлениях, значит нет фактических данных, что он их совершил.
Олигархи былыми и пушистыми не бывают, но находятся же такие как вы, которые боготворят пороха или ахметку или пиню, а на авно исходят только по поводу бени
Просто особенность такая украинская: украл 1000 грн - загремел в кутузку, украл 5 лярдов баксов - уважаемый человек, которого не трогает никто, даже ген. прокурор.
Давайте просто посмотрим как человек, которого "не подозревают в преступлениях", пройдет испытание 2-х систем, где правосудие не пустой звук (USA + UK).
Время нас рассудит.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:48
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Если человека не подозревают в преступлениях
Так вроді вже підозрюють...
В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает?
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Stringer
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:11
Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:16
hxbbgaf написав:
Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».
Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок
И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем
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Stringer
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:46
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Если человека не подозревают в преступлениях
Так вроді вже підозрюють...
В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает?
Це потрібно матеріали судових справ в Лондоні і США вивчати.
Не хочу дискутувати...нехай остаточне слово скажуть Суди.
Суд завжди має раціо коли приймає рішення.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:12
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:
Так вроді вже підозрюють...
В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает?
Це потрібно матеріали судових справ в Лондоні і США вивчати.
Не хочу дискутувати...нехай остаточне слово скажуть Суди.
Суд завжди має раціо коли приймає рішення.
Это не уголовные разбирательства, а гражданские суды. Преступления четко ограничены уголовным кодексом. В гражданских и административных судах не судят виновных в преступлениях и не выносят приговоры преступникам, так что никакого "последнего слова" о подозрении коломойского в каких то эфемерных преступлениях в этих судах не будет, и спорить об этом действительно бессмысленно
Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов.
"Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.
И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция.
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Stringer
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:34
Stringer написав:
Это не уголовные разбирательства, а гражданские суды. Преступления четко ограничены уголовным кодексом. В гражданских и административных судах не судят виновных в преступлениях и не выносят приговоры преступникам, так что никакого "последнего слова" о подозрении коломойского в каких то эфемерных преступлениях в этих судах не будет, и спорить об этом действительно бессмысленно
Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов.
"Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.
И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция.
ЗЕКомандер?? Течете проти струї.
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