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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8276827782788279
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:19

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Если человека не подозревают в преступлениях

Так вроді вже підозрюють.
А до рішення Суду слід акуратно казати ...можливо злодюга.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:56

  Stringer написав:Это не я говорю - это законы в мире такие! Если человека не подозревают в преступлениях, значит нет фактических данных, что он их совершил.
Олигархи былыми и пушистыми не бывают, но находятся же такие как вы, которые боготворят пороха или ахметку или пиню, а на авно исходят только по поводу бени :mrgreen:

Просто особенность такая украинская: украл 1000 грн - загремел в кутузку, украл 5 лярдов баксов - уважаемый человек, которого не трогает никто, даже ген. прокурор.

Давайте просто посмотрим как человек, которого "не подозревают в преступлениях", пройдет испытание 2-х систем, где правосудие не пустой звук (USA + UK).

Время нас рассудит.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Если человека не подозревают в преступлениях

Так вроді вже підозрюють...

В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:11

Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:16

  hxbbgaf написав:
Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».

:mrgreen: Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок 8)
И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:46

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Если человека не подозревают в преступлениях

Так вроді вже підозрюють...

В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает?

Це потрібно матеріали судових справ в Лондоні і США вивчати.
Не хочу дискутувати...нехай остаточне слово скажуть Суди.
Суд завжди має раціо коли приймає рішення.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так вроді вже підозрюють...

В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает?

Це потрібно матеріали судових справ в Лондоні і США вивчати.
Не хочу дискутувати...нехай остаточне слово скажуть Суди.
Суд завжди має раціо коли приймає рішення.

Это не уголовные разбирательства, а гражданские суды. Преступления четко ограничены уголовным кодексом. В гражданских и административных судах не судят виновных в преступлениях и не выносят приговоры преступникам, так что никакого "последнего слова" о подозрении коломойского в каких то эфемерных преступлениях в этих судах не будет, и спорить об этом действительно бессмысленно 8)
Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов.
"Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.
И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция.
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:34

  Stringer написав:Это не уголовные разбирательства, а гражданские суды. Преступления четко ограничены уголовным кодексом. В гражданских и административных судах не судят виновных в преступлениях и не выносят приговоры преступникам, так что никакого "последнего слова" о подозрении коломойского в каких то эфемерных преступлениях в этих судах не будет, и спорить об этом действительно бессмысленно 8)
Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов.
"Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.
И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция.


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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:50

  Stringer написав:Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов.
"Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.
И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция.

Ви правда не розумієте чи при***? "Виведення коштів" - це не зняти власний депозит через касу. Під простим терміном, вигаданим для простих людей, у загальному випадку ховаються тисячі фінансових схем, що підпадають під різні статті КПК, ЦК і КУпАП. От вам до прикладу, нагуглилось за дві секунди:

Так, Генеральна прокуратура України ще за два роки до націоналізації, наприкінці 2014 року року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження (№ 42014000000001261 від 13.11.2014 ) за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ “Приватбанк” чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що службові особи “Приватбанку”, протягом 2014 року вчинили заволодіння державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування “Приватбанку”.

За інформацією слідчих, у підсумку, 19 млрд грн були перераховані на шість розрахункових рахунків нерезиденті, що знаходяться в в банківській установі “PrivatBank Cyprus Branch”.

В рамках цього кримінального провадження суд наклав арешт на майно Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та підконтрольних їм компаній.

НАБУ розслідує інший епізод - за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів “Приватбанку” в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками банківської установи.

Розслідування НАБУ охоплює період, коли Приватбанк вже було визнано проблемним і він потребував оздоровлення, але ще не було націоналізовано. Кримінальне провадження No 52017000000000153 від 02.03.2017.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:21

klug не надо меня агитировать :mrgreen: мне, что ваш порох, что их беня.
хотите всех олигархов называть ворами - на здоровье.
с точки зрения уголовного кодекса они не преступники, и не важно, какие мнения по этому поводу есть у гугля ;-)
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