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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8276827782788279 Додано: Чет 17 жов, 2019 14:19 Re: Приватбанк Stringer написав: Если человека не подозревают в преступлениях Если человека не подозревают в преступлениях

Так вроді вже підозрюють.

А до рішення Суду слід акуратно казати ...можливо злодюга. Так вроді вже підозрюють.А до рішення Суду слід акуратно казати ...можливо злодюга. Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29752 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 14:56 Stringer написав: Это не я говорю - это законы в мире такие! Если человека не подозревают в преступлениях, значит нет фактических данных, что он их совершил.

Олигархи былыми и пушистыми не бывают, но находятся же такие как вы, которые боготворят пороха или ахметку или пиню, а на авно исходят только по поводу бени Это не я говорю - это законы в мире такие! Если человека не подозревают в преступлениях, значит нет фактических данных, что он их совершил.Олигархи былыми и пушистыми не бывают, но находятся же такие как вы, которые боготворят пороха или ахметку или пиню, а на авно исходят только по поводу бени

Просто особенность такая украинская: украл 1000 грн - загремел в кутузку, украл 5 лярдов баксов - уважаемый человек, которого не трогает никто, даже ген. прокурор.



Давайте просто посмотрим как человек, которого "не подозревают в преступлениях", пройдет испытание 2-х систем, где правосудие не пустой звук (USA + UK).



Время нас рассудит. Просто особенность такая украинская: украл 1000 грн - загремел в кутузку, украл 5 лярдов баксов - уважаемый человек, которого не трогает никто, даже ген. прокурор.Давайте просто посмотрим как человек, которого "не подозревают в преступлениях", пройдет испытание 2-х систем, где правосудие не пустой звук (USA + UK).Время нас рассудит. curiousobro Повідомлень: 2364 З нами з: 21.07.17 Подякував: 42 раз. Подякували: 346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:48 Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Если человека не подозревают в преступлениях Если человека не подозревают в преступлениях

Так вроді вже підозрюють... Так вроді вже підозрюють...

В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает? В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9907 З нами з: 23.01.13 Подякував: 288 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:11 Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».

hxbbgaf Повідомлень: 20919 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1339 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:16 hxbbgaf написав: Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».



Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок

И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срокИ да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9907 З нами з: 23.01.13 Подякував: 288 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:46 Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Если человека не подозревают в преступлениях Если человека не подозревают в преступлениях

Так вроді вже підозрюють... Так вроді вже підозрюють...

В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает? В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает?

Це потрібно матеріали судових справ в Лондоні і США вивчати.

Не хочу дискутувати...нехай остаточне слово скажуть Суди.

Суд завжди має раціо коли приймає рішення. Це потрібно матеріали судових справ в Лондоні і США вивчати.Не хочу дискутувати...нехай остаточне слово скажуть Суди.Суд завжди має раціо коли приймає рішення. Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29752 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:12 Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: Так вроді вже підозрюють... Так вроді вже підозрюють...

В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает? В чем? Кто и где расследует? Почему об этом никто кроме вас не знает?

Це потрібно матеріали судових справ в Лондоні і США вивчати.

Не хочу дискутувати...нехай остаточне слово скажуть Суди.

Суд завжди має раціо коли приймає рішення. Це потрібно матеріали судових справ в Лондоні і США вивчати.Не хочу дискутувати...нехай остаточне слово скажуть Суди.Суд завжди має раціо коли приймає рішення.

Это не уголовные разбирательства, а гражданские суды. Преступления четко ограничены уголовным кодексом. В гражданских и административных судах не судят виновных в преступлениях и не выносят приговоры преступникам, так что никакого "последнего слова" о подозрении коломойского в каких то эфемерных преступлениях в этих судах не будет, и спорить об этом действительно бессмысленно

Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов.

"Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.

И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция. Это не уголовные разбирательства, а гражданские суды. Преступления четко ограничены уголовным кодексом. В гражданских и административных судах не судят виновных в преступлениях и не выносят приговоры преступникам, так что никакого "последнего слова" о подозрении коломойского в каких то эфемерных преступлениях в этих судах не будет, и спорить об этом действительно бессмысленноПросто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов."Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция. F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9907 З нами з: 23.01.13 Подякував: 288 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:34 Stringer написав: Это не уголовные разбирательства, а гражданские суды. Преступления четко ограничены уголовным кодексом. В гражданских и административных судах не судят виновных в преступлениях и не выносят приговоры преступникам, так что никакого "последнего слова" о подозрении коломойского в каких то эфемерных преступлениях в этих судах не будет, и спорить об этом действительно бессмысленно

Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов.

"Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.

И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция. Это не уголовные разбирательства, а гражданские суды. Преступления четко ограничены уголовным кодексом. В гражданских и административных судах не судят виновных в преступлениях и не выносят приговоры преступникам, так что никакого "последнего слова" о подозрении коломойского в каких то эфемерных преступлениях в этих судах не будет, и спорить об этом действительно бессмысленноПросто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов."Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция.



ЗЕКомандер?? Течете проти струї. ЗЕКомандер?? Течете проти струї. ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн. jay2004 Повідомлень: 1774 З нами з: 19.02.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:50 Stringer написав: Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов.

"Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.

И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция. Просто примите как данность - все обвинения и подозрения в "воровстве", "мошенничестве" или ином злодеянии(в юридическом аспекте) бени, это выдумка порохоботов."Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция.

Ви правда не розумієте чи при***? "Виведення коштів" - це не зняти власний депозит через касу. Під простим терміном, вигаданим для простих людей, у загальному випадку ховаються тисячі фінансових схем, що підпадають під різні статті КПК, ЦК і КУпАП. От вам до прикладу, нагуглилось за дві секунди:



Так, Генеральна прокуратура України ще за два роки до націоналізації, наприкінці 2014 року року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження (№ 42014000000001261 від 13.11.2014 ) за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ “Приватбанк” чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.



В ході досудового розслідування слідчі встановили, що службові особи “Приватбанку”, протягом 2014 року вчинили заволодіння державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування “Приватбанку”.



За інформацією слідчих, у підсумку, 19 млрд грн були перераховані на шість розрахункових рахунків нерезиденті, що знаходяться в в банківській установі “PrivatBank Cyprus Branch”.



В рамках цього кримінального провадження суд наклав арешт на майно Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та підконтрольних їм компаній.



НАБУ розслідує інший епізод - за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів “Приватбанку” в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками банківської установи.



Розслідування НАБУ охоплює період, коли Приватбанк вже було визнано проблемним і він потребував оздоровлення, але ще не було націоналізовано. Кримінальне провадження No 52017000000000153 від 02.03.2017. Ви правда не розумієте чи при***? "Виведення коштів" - це не зняти власний депозит через касу. Під простим терміном, вигаданим для простих людей, у загальному випадку ховаються тисячі фінансових схем, що підпадають під різні статті КПК, ЦК і КУпАП. От вам до прикладу, нагуглилось за дві секунди: Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3633 З нами з: 18.08.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:21 klug не надо меня агитировать мне, что ваш порох, что их беня.

хотите всех олигархов называть ворами - на здоровье.

с точки зрения уголовного кодекса они не преступники, и не важно, какие мнения по этому поводу есть у гугля не надо меня агитироватьмне, что ваш порох, что их беня.хотите всех олигархов называть ворами - на здоровье.с точки зрения уголовного кодекса они не преступники, и не важно, какие мнения по этому поводу есть у гугля F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9907 З нами з: 23.01.13 Подякував: 288 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8276827782788279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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