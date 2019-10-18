Stringer написав:klug не надо меня агитировать мне, что ваш порох, что их беня. хотите всех олигархов называть ворами - на здоровье. с точки зрения уголовного кодекса они не преступники, и не важно, какие мнения по этому поводу есть у гугля
Це ж ви тут агітуєте, намагаєтеся нас переконати, що ніяких кримінальних проваджень немає, а виявляється, що провадження є, але ви просто не хочете про них знати. На даний момент, з точки зору КПК, ІВК і ко. підозрювані у справі, наявність і ступінь провини має встановити суд, без вироку, дійсно, підозрюваний не є злочинцем. Так і передайте головному по ботозміні.
... Той самий, який займався розслідуванням проти Трампа. Чому рішення суду у Делавері матиме куди більш суттєві наслідки. По-перше, справа розслідується згідно процедур, передбачених законом за обвинуваченням в особливо тяжких злочинах. Щоби зрозуміти, наскільки все серйозно, слід нагадати, що згідно з нормами саме цього закону велося розслідування проти Аль Капоне та теракту 9/11 ...
Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».
Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем
Stringer написав:klug не надо меня агитировать мне, что ваш порох, что их беня. хотите всех олигархов называть ворами - на здоровье. с точки зрения уголовного кодекса они не преступники, и не важно, какие мнения по этому поводу есть у гугля
Це ж ви тут агітуєте, намагаєтеся нас переконати, що ніяких кримінальних проваджень немає, а виявляється, що провадження є, але ви просто не хочете про них знати. На даний момент, з точки зору КПК, ІВК і ко. підозрювані у справі, наявність і ступінь провини має встановити суд, без вироку, дійсно, підозрюваний не є злочинцем. Так і передайте головному по ботозміні.
Я передам, кому угодно, что тупость не лечится. вот вам и передаю получайте