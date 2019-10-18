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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8278827982808281>
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:12

  Stringer написав:klug не надо меня агитировать :mrgreen: мне, что ваш порох, что их беня.
хотите всех олигархов называть ворами - на здоровье.
с точки зрения уголовного кодекса они не преступники, и не важно, какие мнения по этому поводу есть у гугля ;-)

Це ж ви тут агітуєте, намагаєтеся нас переконати, що ніяких кримінальних проваджень немає, а виявляється, що провадження є, але ви просто не хочете про них знати. На даний момент, з точки зору КПК, ІВК і ко. підозрювані у справі, наявність і ступінь провини має встановити суд, без вироку, дійсно, підозрюваний не є злочинцем. Так і передайте головному по ботозміні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:23

ІВК і його банд-угрупування в повному л-ні

...
Той самий, який займався розслідуванням проти Трампа.
Чому рішення суду у Делавері матиме куди більш суттєві наслідки. По-перше, справа розслідується згідно процедур, передбачених законом за обвинуваченням в особливо тяжких злочинах. Щоби зрозуміти, наскільки все серйозно, слід нагадати, що згідно з нормами саме цього закону велося розслідування проти Аль Капоне та теракту 9/11
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:25

  Stringer написав:
  hxbbgaf написав:
Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».

:mrgreen: Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок 8)
И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем ;-)

Во как за беню топит, злодей стрингер.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:45

  klug написав:
  Stringer написав:klug не надо меня агитировать :mrgreen: мне, что ваш порох, что их беня.
хотите всех олигархов называть ворами - на здоровье.
с точки зрения уголовного кодекса они не преступники, и не важно, какие мнения по этому поводу есть у гугля ;-)

Це ж ви тут агітуєте, намагаєтеся нас переконати, що ніяких кримінальних проваджень немає, а виявляється, що провадження є, але ви просто не хочете про них знати. На даний момент, з точки зору КПК, ІВК і ко. підозрювані у справі, наявність і ступінь провини має встановити суд, без вироку, дійсно, підозрюваний не є злочинцем. Так і передайте головному по ботозміні.

Я передам, кому угодно, что тупость не лечится. вот вам и передаю :mrgreen: получайте 8)
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:40

юристы, блин :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:08

Меня улыбнуло от фразы
  Stringer написав: "Вывод средств" - нет такого преступления в уголовном кодексе.
И сам по себе вывод средств не может являться преступным в принципе - это просто банковская операция.
вот Костя Жеваго так тоже думает.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:15

Пополнение валютной интернет карты

Пыталась пополнить долларовую интернет-карту через терминал. Мне отказали :cry: .

Зображення

Форумчане, кто-нибудь подскажет как пополнить валютную интернет карту через терминал?. Или нужна только реальная карта?
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:50

Долларовую универсальную, потом перебросить на виртуалку
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:47

С грн инет карты сэп стоит тоже 3 грн?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:50

  novichok написав:С грн инет карты сэп стоит тоже 3 грн?

З Уні пластик 3 грн свої?
Тестили?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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