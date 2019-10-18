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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8278827982808281
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:54

С Уни СЭП точно 3 грн. Тестил. С Интернет не пробовал, но думаю, что те же 3.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:43

  ingtrans написав:С Уни СЭП точно 3 грн. Тестил. С Интернет не пробовал, но думаю, что те же 3.

Ну і славненько. Так дають 2 Уні з лімітом і без. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:05

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Так дають 2 Уні з лімітом і без. Ні?

Не знаю, у меня Уни одна.
ingtrans
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Повідомлень: 133
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