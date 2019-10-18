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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8279828082818282>
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:54

С Уни СЭП точно 3 грн. Тестил. С Интернет не пробовал, но думаю, что те же 3.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:43

  ingtrans написав:С Уни СЭП точно 3 грн. Тестил. С Интернет не пробовал, но думаю, что те же 3.

Ну і славненько. Так дають 2 Уні з лімітом і без. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:05

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Так дають 2 Уні з лімітом і без. Ні?

Не знаю, у меня Уни одна.
ingtrans
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Повідомлень: 133
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:13

  Stringer написав:
  hxbbgaf написав:
Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».

:mrgreen: Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок 8)
И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем ;-)

Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:16

Re: Приватбанк

  airmax78 написав:а Беню неплохо было бы повесить за яйца.

Ні...тільки Суд.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:22

  Квесторе_поверніться написав:
  airmax78 написав:а Беню неплохо было бы повесить за яйца.

Ні...тільки Суд.

Исключительно по решению Высокого суда г. Лондон. Мы же не линчеватели какие-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:26

  airmax78 написав:
  Stringer написав: :mrgreen: Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок 8)
И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем ;-)

Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца.

Не вопрос, только за три года, почему то не смогли это подтвердить :(
Врали бы поменьше и работали бы честно, глядишь народ и не выбрал бы зелёное нЕчто.
А теперь веры им ноль, пускай хоть на овно изойдут, какой коломойский злодей, а свинарчуки, кононенки, ахметовы, порошенки херои
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:38

Боты, не старайтесь. Это подтвердил Лондонский суд, что еще надо? Вы ждете чуда от наших продажных коррупционеров?
всесвітній арешт активів Коломойського триватиме.

https://ua.112.ua/statji/zaminovanyi-ko ... 11668.html
Наверное, активы просто так арестовали?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:44

  hxbbgaf написав:Боты, не старайтесь. Это подтвердил Лондонский суд, что еще надо? Вы ждете чуда от наших продажных коррупционеров?
всесвітній арешт активів Коломойського триватиме.

https://ua.112.ua/statji/zaminovanyi-ko ... 11668.html
Наверное, активы просто так арестовали?


Это хозяйственные дела. По ним нельзя сесть за решётку.

Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:07

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Боты, не старайтесь. Это подтвердил Лондонский суд, что еще надо? Вы ждете чуда от наших продажных коррупционеров?
всесвітній арешт активів Коломойського триватиме.

https://ua.112.ua/statji/zaminovanyi-ko ... 11668.html
Наверное, активы просто так арестовали?


Это хозяйственные дела. По ним нельзя сесть за решётку.

Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.

У них в методичках про это не пишут :mrgreen:
а просто сопоставить факты и самостоятельно подумать серого вещества не хватает
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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