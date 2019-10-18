ingtrans написав:С Уни СЭП точно 3 грн. Тестил. С Интернет не пробовал, но думаю, что те же 3.
Ну і славненько. Так дають 2 Уні з лімітом і без. Ні?
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Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».
Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем
Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца.
airmax78 написав:а Беню неплохо было бы повесить за яйца.
Ні...тільки Суд.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Stringer написав: Я тоже письма писать умею. Почему не написали заявление о совершении преступления? Потому что письмо каждый дурак написать может, а за ложное заявление о преступлении можно получить срок И да, вывод средств преступлением не является - я из всех банков средства выводил в 2014-15 годах, могу любому набить морду, кто меня за это назовёт вором или злодеем
Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца.
Не вопрос, только за три года, почему то не смогли это подтвердить Врали бы поменьше и работали бы честно, глядишь народ и не выбрал бы зелёное нЕчто. А теперь веры им ноль, пускай хоть на овно изойдут, какой коломойский злодей, а свинарчуки, кононенки, ахметовы, порошенки херои
Это хозяйственные дела. По ним нельзя сесть за решётку.
Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Это хозяйственные дела. По ним нельзя сесть за решётку.
Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.
У них в методичках про это не пишут а просто сопоставить факты и самостоятельно подумать серого вещества не хватает