Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:24
Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення?
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:35
Беня тоже убил всех свидетелей своих преступлений?!
Ну шож вы такие малохольные
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Зараз переглядають цей форум: she_ne_investor і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|