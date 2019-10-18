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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8279828082818282
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:24

  freeze написав:Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.

Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення? :wink:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:35

  she_ne_investor написав:
  freeze написав:Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.

Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення? :wink:

Беня тоже убил всех свидетелей своих преступлений?! :mrgreen:
Ну шож вы такие малохольные :roll:
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  #<1 ... 8279828082818282
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