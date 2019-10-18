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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8279828082818282 Додано: Суб 19 жов, 2019 14:24 freeze написав: Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют. Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.

Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення? Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення? she_ne_investor Повідомлень: 2509 З нами з: 23.09.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 14:35 she_ne_investor написав: freeze написав: Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют. Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.

Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення? Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення?

Беня тоже убил всех свидетелей своих преступлений?!

Ну шож вы такие малохольные Беня тоже убил всех свидетелей своих преступлений?!Ну шож вы такие малохольные F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9919 З нами з: 23.01.13 Подякував: 286 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 14:50 Stringer написав: she_ne_investor написав: freeze написав: Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют. Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.

Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення? Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення?

Беня тоже убил всех свидетелей своих преступлений?!

Ну шож вы такие малохольные Беня тоже убил всех свидетелей своих преступлений?!Ну шож вы такие малохольные

Що значить "тоже"? Аль Капоне ліквідував всю свою банду, щоб ніхто із них не свідчив в суді? Що значить "тоже"? Аль Капоне ліквідував всю свою банду, щоб ніхто із них не свідчив в суді? she_ne_investor Повідомлень: 2509 З нами з: 23.09.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 15:05 Stringer написав: airmax78 написав: Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца. Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца.

Не вопрос, только за три года, почему то не смогли это подтвердить

Врали бы поменьше и работали бы честно, глядишь народ и не выбрал бы зелёное нЕчто.

А теперь веры им ноль, пускай хоть на овно изойдут, какой коломойский злодей, а свинарчуки, кононенки, ахметовы, порошенки херои Не вопрос, только за три года, почему то не смогли это подтвердитьВрали бы поменьше и работали бы честно, глядишь народ и не выбрал бы зелёное нЕчто.А теперь веры им ноль, пускай хоть на овно изойдут, какой коломойский злодей, а свинарчуки, кононенки, ахметовы, порошенки херои



Вы решение Лондонского суда читали, стесняюсь спросить? Беня бы сейчас сидел в Израиле невыездной. Но нарит, посмотрев 1+1, решил, что пора кончать с эпохой бедности. И теперь Беня по второму кругу выипет всех и каждого в этойстране вне зависимости от политычных вподобань. Вы решение Лондонского суда читали, стесняюсь спросить? Беня бы сейчас сидел в Израиле невыездной. Но нарит, посмотрев 1+1, решил, что пора кончать с эпохой бедности. И теперь Беня по второму кругу выипет всех и каждого в этойстране вне зависимости от политычных вподобань. airmax78 Повідомлень: 32142 З нами з: 25.10.12 Подякував: 819 раз. Подякували: 3719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 15:42 airmax78

Та він сам дасть фору і Дубінському, і Аллі Мазур. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3646 З нами з: 18.08.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 15:53 airmax78 написав: Stringer написав: airmax78 написав: Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца. Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца.

Не вопрос, только за три года, почему то не смогли это подтвердить

Врали бы поменьше и работали бы честно, глядишь народ и не выбрал бы зелёное нЕчто.

А теперь веры им ноль, пускай хоть на овно изойдут, какой коломойский злодей, а свинарчуки, кононенки, ахметовы, порошенки херои Не вопрос, только за три года, почему то не смогли это подтвердитьВрали бы поменьше и работали бы честно, глядишь народ и не выбрал бы зелёное нЕчто.А теперь веры им ноль, пускай хоть на овно изойдут, какой коломойский злодей, а свинарчуки, кононенки, ахметовы, порошенки херои



Вы решение Лондонского суда читали, стесняюсь спросить? Беня бы сейчас сидел в Израиле невыездной. Но нарит, посмотрев 1+1, решил, что пора кончать с эпохой бедности. И теперь Беня по второму кругу выипет всех и каждого в этойстране вне зависимости от политычных вподобань. Вы решение Лондонского суда читали, стесняюсь спросить? Беня бы сейчас сидел в Израиле невыездной. Но нарит, посмотрев 1+1, решил, что пора кончать с эпохой бедности. И теперь Беня по второму кругу выипет всех и каждого в этойстране вне зависимости от политычных вподобань.

А вы? Последнее решение лондонского суда, что хозяйственный спор по Приватбанку между самим приватом и его бывшими владельцами, может рассматриваться лондонским судом по существу.

А вы что имели в виду? Или так же повелись на демагогию и ложь порохоботов, и думаете, что там судят Беню за эфемерные преступления?

Люди уже зелёные очки поснимали, а вы все ещё никак не можете избавиться от лапши ботофермы А вы? Последнее решение лондонского суда, что хозяйственный спор по Приватбанку между самим приватом и его бывшими владельцами, может рассматриваться лондонским судом по существу.А вы что имели в виду? Или так же повелись на демагогию и ложь порохоботов, и думаете, что там судят Беню за эфемерные преступления?Люди уже зелёные очки поснимали, а вы все ещё никак не можете избавиться от лапши ботофермы F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9919 З нами з: 23.01.13 Подякував: 286 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 16:04 Stringer, рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок... Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29772 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 16:11 Квесторе_поверніться написав: Stringer, рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок... , рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок...

Ну и? Вы хоть уловили суть этого решения или черпаете информацию исключительно от ботофермы бывшего президента? Апелляционный суд Лондона решил, что хозяйственный спор может быть рассмотрен по существу судом Лондона. точка. все.

Всем кто вам говорит, что в решении сказано, что коломойский злодей, а порошенко честный - можете смело плюнуть в лицо - они нагло врут Ну и? Вы хоть уловили суть этого решения или черпаете информацию исключительно от ботофермы бывшего президента? Апелляционный суд Лондона решил, что хозяйственный спор может быть рассмотрен по существу судом Лондона. точка. все.Всем кто вам говорит, что в решении сказано, что коломойский злодей, а порошенко честный - можете смело плюнуть в лицо - они нагло врут F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9919 З нами з: 23.01.13 Подякував: 286 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8279828082818282 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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