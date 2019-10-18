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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:24
freeze написав:
Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.
Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення?
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she_ne_investor
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Додано: Суб 19 жов, 2019 14:35
she_ne_investor написав: freeze написав:
Объективно никто не сподобился за последние пять лет предъявить Бене уголовные обвинения. Хотя в украинском уголовном кодексе есть статья - преднамеренное доведение банка до банкротства. До 5 лет заключения. Но не обвиняют.
Аль Капоне теж так ніхто і не сподобився пред'явити звинувачення у вбивствах і рекеті. Чи випливає з цього що він не мав до них відношення?
Беня тоже убил всех свидетелей своих преступлений?!
Ну шож вы такие малохольные
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Stringer
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Додано: Суб 19 жов, 2019 15:05
Stringer написав: airmax78 написав:
Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца.
Не вопрос, только за три года, почему то не смогли это подтвердить
Врали бы поменьше и работали бы честно, глядишь народ и не выбрал бы зелёное нЕчто.
А теперь веры им ноль, пускай хоть на овно изойдут, какой коломойский злодей, а свинарчуки, кононенки, ахметовы, порошенки херои
Вы решение Лондонского суда читали, стесняюсь спросить? Беня бы сейчас сидел в Израиле невыездной. Но нарит, посмотрев 1+1, решил, что пора кончать с эпохой бедности. И теперь Беня по второму кругу выипет всех и каждого в этойстране вне зависимости от политычных вподобань.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 15:42
airmax78
Та він сам дасть фору і Дубінському, і Аллі Мазур.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 15:53
airmax78 написав: Stringer написав: airmax78 написав:
Все так, но есть маленький нюанс: вы выводили из всех банков СВОИ средства, а Беня и Ко - ЧУЖИЕ - депозиты вкладчиков и средства клиентов. Поэтому вас мы вором и злодеем называть не будем, а Беню неплохо было бы повесить за яйца.
Не вопрос, только за три года, почему то не смогли это подтвердить
Врали бы поменьше и работали бы честно, глядишь народ и не выбрал бы зелёное нЕчто.
А теперь веры им ноль, пускай хоть на овно изойдут, какой коломойский злодей, а свинарчуки, кононенки, ахметовы, порошенки херои
Вы решение Лондонского суда читали, стесняюсь спросить? Беня бы сейчас сидел в Израиле невыездной. Но нарит, посмотрев 1+1, решил, что пора кончать с эпохой бедности. И теперь Беня по второму кругу выипет всех и каждого в этойстране вне зависимости от политычных вподобань.
А вы? Последнее решение лондонского суда, что хозяйственный спор по Приватбанку между самим приватом и его бывшими владельцами, может рассматриваться лондонским судом по существу.
А вы что имели в виду? Или так же повелись на демагогию и ложь порохоботов, и думаете, что там судят Беню за эфемерные преступления?
Люди уже зелёные очки поснимали, а вы все ещё никак не можете избавиться от лапши ботофермы
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Stringer
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Додано: Суб 19 жов, 2019 16:04
Stringer, рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок...
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Додано: Суб 19 жов, 2019 16:11
Квесторе_поверніться написав:Stringer
, рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок...
Ну и? Вы хоть уловили суть этого решения или черпаете информацию исключительно от ботофермы бывшего президента? Апелляционный суд Лондона решил, что хозяйственный спор может быть рассмотрен по существу судом Лондона. точка. все.
Всем кто вам говорит, что в решении сказано, что коломойский злодей, а порошенко честный, можете смело плюнуть в лицо - они нагло врут
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Stringer
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Додано: Суб 19 жов, 2019 17:23
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:Stringer
, рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок...
Ну и? Вы хоть уловили суть этого решения или черпаете информацию исключительно от ботофермы бывшего президента? Апелляционный суд Лондона решил, что хозяйственный спор может быть рассмотрен по существу судом Лондона. точка. все.
Всем кто вам говорит, что в решении сказано, что коломойский злодей, а порошенко честный, можете смело плюнуть в лицо - они нагло врут
Про Порошенко там ни слова. А вот про Беню с Боголюбовым много интересного. И совсем не для того, чтобы заполнить пустое место на бумаге. Бене нужно остановить этот процесс в Лондоне любой ценой. Как это сделать? Только если Приват отзовет иск. Думай-те.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 17:37
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав:Stringer
, рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок...
Ну и? Вы хоть уловили суть этого решения или черпаете информацию исключительно от ботофермы бывшего президента? Апелляционный суд Лондона решил, что хозяйственный спор может быть рассмотрен по существу судом Лондона. точка. все.
Всем кто вам говорит, что в решении сказано, что коломойский злодей, а порошенко честный, можете смело плюнуть в лицо - они нагло врут
Опис не читав...але Вуйця засуджую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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