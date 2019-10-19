Квесторе_поверніться написав:Stringer, рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок...
Ну и? Вы хоть уловили суть этого решения или черпаете информацию исключительно от ботофермы бывшего президента? Апелляционный суд Лондона решил, что хозяйственный спор может быть рассмотрен по существу судом Лондона. точка. все. Всем кто вам говорит, что в решении сказано, что коломойский злодей, а порошенко честный, можете смело плюнуть в лицо - они нагло врут
Опис не читав...але Вуйця засуджую.
В последнем согласен, вот только осуждать его надо было хотя бы после ахметова и медведчука, а не как сделали профессиональные мародеры - Беню единственного начали раскулачивать, а тем роттердам+ и монополию на газ с бензином. Коломойский своими делами в 2014 году заслужил хотя бы то, чтобы не быть первым и единственным из преследуемых олигархов