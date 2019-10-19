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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8280828182828283
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Stringer, рішення суду Лондона Приват проти Бєні і Ко опубліковане...але там більше 70 сторінок...

Ну и? Вы хоть уловили суть этого решения или черпаете информацию исключительно от ботофермы бывшего президента? Апелляционный суд Лондона решил, что хозяйственный спор может быть рассмотрен по существу судом Лондона. точка. все.
Всем кто вам говорит, что в решении сказано, что коломойский злодей, а порошенко честный, можете смело плюнуть в лицо - они нагло врут :mrgreen:

Опис не читав...але Вуйця засуджую. :)

В последнем согласен, вот только осуждать его надо было хотя бы после ахметова и медведчука, а не как сделали профессиональные мародеры - Беню единственного начали раскулачивать, а тем роттердам+ и монополию на газ с бензином. Коломойский своими делами в 2014 году заслужил хотя бы то, чтобы не быть первым и единственным из преследуемых олигархов
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:01

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Коломойский своими делами в 2014 году заслужил хотя бы то, чтобы не быть первым и единственным из преследуемых олигархов


Он просто спасал Приват в 2014 году (что бы не остатся как Ахметов) ... А так он продаст и мать родную.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:30

Re: Приватбанк

  Gln_Vlrn написав:Форумчане, кто-нибудь подскажет как пополнить валютную интернет карту через терминал?
Нужна или валютная КдВ, или валютная Уни-GOLS, или через валютный Приват-вклад. Последний надо ещё правильно открыть, чтобы сразу через него делать пополнение виртуальной.

  Квесторе_поверніться написав:Так дають 2 Уні з лімітом і без. Ні?
На руках гривневі Уні й Уні-GOLD, GOLD із кредитним лімітом. Також є валютні Уні-GOLD.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:55

  jay2004 написав:
  Stringer написав:Коломойский своими делами в 2014 году заслужил хотя бы то, чтобы не быть первым и единственным из преследуемых олигархов


Он просто спасал Приват в 2014 году (что бы не остатся как Ахметов) ... А так он продаст и мать родную.

Это все понятно, непонятно почему беня стал единственный злодей, а ахметов с медведчуком неимоверно обогатились за это время, я уже не говорю про таких персонажей как кононенко, свинарчук, пинчук и порошенко, последний из которых платил сотни миллионов в бюджет страны агрессора, будучи президентом нашей страны https://lipetsknews.ru/articles/biznes/ ... mln-rubley
ладно, прекращаю эту дискуссию, а то действительно кажется, что я Беню оправдываю, хотя мои претензии совершенно иного порядка... просто хотелось макнуть порохоботов в лайно их кумира - пафосного барыги
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:12

  MASolomko написав:
  Gln_Vlrn написав:Форумчане, кто-нибудь подскажет как пополнить валютную интернет карту через терминал?
Нужна или валютная КдВ, или валютная Уни-GOLS, или через валютный Приват-вклад. Последний надо ещё правильно открыть, чтобы сразу через него делать пополнение виртуальной.

  Квесторе_поверніться написав:Так дають 2 Уні з лімітом і без. Ні?
На руках гривневі Уні й Уні-GOLD, GOLD із кредитним лімітом. Також є валютні Уні-GOLD.


А чи можна внести на КДВ карту $ через термінал? А потім вже оформити депо.
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