А в каких отделениях в центре Киева (Саксаганского, Большая Васильковская) есть терминалы, принимающие доллары?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 11:14
А в каких отделениях в центре Киева (Саксаганского, Большая Васильковская) есть терминалы, принимающие доллары?
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:51
Про Вуйця
Джерело інфо - Лещенко
Ожидается, что новым руководителем Киевской области станет Алексей Чернышов - харьковский предприниматель, который считается близким к депутату от Оппозиционной платформы За Життя Александру Фельдману.
Однако в этот раз протекцию Чернышову делает не Фельдман, а Игорь Коломойский, который через подотчетных депутатов активно сбивал подавшего в отставку руководителя Киевской области Михаила Бно-Айрияна. По информации источников, Чернышов прошел смотрины у Игоря Коломойского.
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