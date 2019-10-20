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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8281828282838284
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:20

lubopytnaya
Тяжелее найти терминалы их не принимающие
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:51

Про Вуйця
Джерело інфо - Лещенко
Ожидается, что новым руководителем Киевской области станет Алексей Чернышов - харьковский предприниматель, который считается близким к депутату от Оппозиционной платформы За Життя Александру Фельдману.

Однако в этот раз протекцию Чернышову делает не Фельдман, а Игорь Коломойский, который через подотчетных депутатов активно сбивал подавшего в отставку руководителя Киевской области Михаила Бно-Айрияна. По информации источников, Чернышов прошел смотрины у Игоря Коломойского.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:14

Відкривав на днях грн депо, в виписці побачив цікаву примітку (раніше такого не було) -

IBAN: UA03305299000002630------*
* Даний рахунок не може бути поповнений платежем з іншого банку.

по валютних теж така приписка.
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 8281828282838284
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