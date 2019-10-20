Додано: Пон 21 жов, 2019 16:24

Пользователи Приват, помогите советом, пожалуйста. У меня закончился долларовый депозит, я перекинула его на Универсалку, добавила туда еще долларов и открыла депозит через Приват 24 Приват-вклад, так как мне нужны будут эти деньги для безналичных расчетов в начале ноября (я ни разу не снимала наличку с универсалки). В момент оформления я не обратила внимание на комиссию 1%, так как и ставка по депо тоже 1%. Да и в голову не могло прийти, что за то, что я приношу в банк доллары с меня могут содрать комиссию!!! Я оставила заявку на индивидуальное рассмотрение отмены операции. Мне перезвонили и отказали. Я съкономила время кассира, операциониста, принесла в банк деньги и в итоге доплатила банку 20$. Есть ли в банке адекватные люди, к которым можно обратиться повторно? Которые поймут, что из-за одноразовых 20$ банк потеряет постоянного депозитчика?