lubopytnaya
Тяжелее найти терминалы их не принимающие
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:51
Про Вуйця
Джерело інфо - Лещенко
Ожидается, что новым руководителем Киевской области станет Алексей Чернышов - харьковский предприниматель, который считается близким к депутату от Оппозиционной платформы За Життя Александру Фельдману.
Однако в этот раз протекцию Чернышову делает не Фельдман, а Игорь Коломойский, который через подотчетных депутатов активно сбивал подавшего в отставку руководителя Киевской области Михаила Бно-Айрияна. По информации источников, Чернышов прошел смотрины у Игоря Коломойского.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:14
Відкривав на днях грн депо, в виписці побачив цікаву примітку (раніше такого не було) -
IBAN: UA03305299000002630------*
* Даний рахунок не може бути поповнений платежем з іншого банку.
по валютних теж така приписка.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:01
Ну все правильно , этож депо счёт погонять его можите только вы сами со своих счетов
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:17
Re: Приватбанк
Зашли деньги на универсальную карту и тут же списали гривну на какую-то благотворительность. Это что за фигня?
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:23
Може бути - технічний збій.
Нехай повертають взад.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:24
Re: Приватбанк
Пользователи Приват, помогите советом, пожалуйста. У меня закончился долларовый депозит, я перекинула его на Универсалку, добавила туда еще долларов и открыла депозит через Приват 24 Приват-вклад, так как мне нужны будут эти деньги для безналичных расчетов в начале ноября (я ни разу не снимала наличку с универсалки). В момент оформления я не обратила внимание на комиссию 1%, так как и ставка по депо тоже 1%. Да и в голову не могло прийти, что за то, что я приношу в банк доллары с меня могут содрать комиссию!!! Я оставила заявку на индивидуальное рассмотрение отмены операции. Мне перезвонили и отказали. Я съкономила время кассира, операциониста, принесла в банк деньги и в итоге доплатила банку 20$. Есть ли в банке адекватные люди, к которым можно обратиться повторно? Которые поймут, что из-за одноразовых 20$ банк потеряет постоянного депозитчика?
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:27
Такі тарифи...на помилках вчаться ...
Повернути 20$ не вдасться...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:28
Есть теперь, чем заняться. Трачу свое время и время поддержки на этот важный вопрос.
Но и простить кражу воспитание не позволяет.
Хоть бы сотку уже украли, что ли
UPD. Обещают когда-то вернуть
Востаннє редагувалось dengon в Пон 21 жов, 2019 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:38
Я работала в крупной компании и знаю, что всегда есть индивидуальный подход к клиенту, который приносит деньги. У меня не один депозит в Привате, я предупредила, что заберу все после такого отношения. Была надежда, что есть адекватные менеджеры в банке.
|