|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:41
Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.
-
lean
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 28.01.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:00
lean написав:Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.
Не ходите в Альфу. Там тарифов еще больше
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2381
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:11
curiousobro написав: lean написав:Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.
Не ходите в Альфу. Там тарифов еще больше
Ага. Для деполюдей є мишоловки.
Можна би було просто відкрити депо і під нього поточний без картки.
Але ж за зняття з поточного ввели комісію 1% (боротьба з обналом).
Як цю комісію обходити досвідчені знають...але для нових - ребус.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29788
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:12
lean написав:
Пользователи Приват, помогите советом, пожалуйста. У меня закончился долларовый депозит, я перекинула его на Универсалку, добавила туда еще долларов и открыла депозит через Приват 24 Приват-вклад, так как мне нужны будут эти деньги для безналичных расчетов в начале ноября (я ни разу не снимала наличку с универсалки). В момент оформления я не обратила внимание на комиссию 1%, так как и ставка по депо тоже 1%. Да и в голову не могло прийти, что за то, что я приношу в банк доллары с меня могут содрать комиссию!!! Я оставила заявку на индивидуальное рассмотрение отмены операции. Мне перезвонили и отказали. Я съкономила время кассира, операциониста, принесла в банк деньги и в итоге доплатила банку 20$. Есть ли в банке адекватные люди, к которым можно обратиться повторно? Которые поймут, что из-за одноразовых 20$ банк потеряет постоянного депозитчика?
На жаль повернути щось дійсно навряд чи вдасться. Це ваша помилка - ви попередньо не ознайомилися з тарифами. На майбутнє - виводьте депозити на картку для виплат і звідти відкривайте Приват-вклад. Надалі, його поповнити можна напряму через термінал або касу, не вносячи гроші на картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3650
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|