Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:41
Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:00
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:11
Ага. Для деполюдей є мишоловки.
Можна би було просто відкрити депо і під нього поточний без картки.
Але ж за зняття з поточного ввели комісію 1% (боротьба з обналом).
Як цю комісію обходити досвідчені знають...але для нових - ребус.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:12
На жаль повернути щось дійсно навряд чи вдасться. Це ваша помилка - ви попередньо не ознайомилися з тарифами. На майбутнє - виводьте депозити на картку для виплат і звідти відкривайте Приват-вклад. Надалі, його поповнити можна напряму через термінал або касу, не вносячи гроші на картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:23
У меня нет долларовой для выплат, она мне не нужна. Без комиссии я могла забрать в кассе. Это не первый депо, который открывала с Универсалки, никогда не было комиссий. Будущего у меня с Приватом не будет, если он не ценит постоянных клиентов.
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:46
Re: Приватбанк
Уни, Уни-GOLD бесплатно пополняется, но вывод с неё платный. А депозит "Приват-вклад" является свободным депозитом и Вы желаете, чтобы через него бесплатно выводили средства с данных карт?..
С карт Уни, Уни-GOLD можно открыть/пополнить депозиты линеек "Стандарт" и "Стандарт срочный", списание таких операций происходит без оплаты комиссий. А вот пополнение Приват-вклада с данных карт будет с комиссией 1%.
Обращайтесь через help@pb.ua или обратную связь с сайта.
Карта денег не просит.
Тем более сейчас в Привате можно открыть цифровую платёжную карту не выходя из дома
Альфа очень тяжёлый банк — много тонкостей, чтобы не попасть на комиссии. Но благодаря их представителю на форуме на первый раз может и вернуть на наступившие "грабли", но у них там не одни)))
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:47
Она Вам была нужна. Еще и ой как нужна. Получи вы ее в свое время бесплатно - съэкономили бы 20 баксов. Не забирая в кассе а получая депо на уни у вас оставалось 2 пути - либо открыть новый СРОЧНЫЙ депо - бесплатно (если снимать собирались в кассе), либо заплатить комис банку (не важно снимая ли нал с уни или открывая приват-вклад). Вы выбрали второй - платный
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:56
Комиссий и сейчас нет на деозиты. Кроме приват вклада. Там 1 процент с универсальной(((.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:27
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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