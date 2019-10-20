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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8283828482858286 Додано: Пон 21 жов, 2019 18:48 lean написав: klug написав: lean написав: На жаль повернути щось дійсно навряд чи вдасться. Це ваша помилка - ви попередньо не ознайомилися з тарифами. На майбутнє - виводьте депозити на картку для виплат і звідти відкривайте Приват-вклад. Надалі, його поповнити можна напряму через термінал або касу, не вносячи гроші на картку. На жаль повернути щось дійсно навряд чи вдасться. Це ваша помилка - ви попередньо не ознайомилися з тарифами. На майбутнє - виводьте депозити на картку для виплат і звідти відкривайте Приват-вклад. Надалі, його поповнити можна напряму через термінал або касу, не вносячи гроші на картку.

У меня нет долларовой для выплат, она мне не нужна. Без комиссии я могла забрать в кассе. Это не первый депо, который открывала с Универсалки, никогда не было комиссий. Будущего у меня с Приватом не будет, если он не ценит постоянных клиентов. У меня нет долларовой для выплат, она мне не нужна. Без комиссии я могла забрать в кассе. Это не первый депо, который открывала с Универсалки, никогда не было комиссий. Будущего у меня с Приватом не будет, если он не ценит постоянных клиентов.

Ви так реагуєте, ніби банк обікрав. Тарифи на продукт є на сайті https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... rivatbanke Комісію стягнули згідно з цими тарифами, які можуть буту претензії? Що банк не відмінив відкриття депозиту? Думаю, що на таку поступку вони далеко не кожному віпу пішли б, як і будь-який інший банк.







Я колись випадково знав валюту на гривневу картку замість валютної, за доволі невигідним курсом, одразу подзвонив у підтримку і мені теж відмовили у скасуванні операції. У той же час я не бачу, яким чином я міг би звинуватити банк у власній неуважності.



Зрозумійте мене правильно, я не намагаюся вступитися за Прихват. Те, що ви винесете ваші 2к на Прихват жодним чином не вплине, але, на мою думку, ви занадто емоційно реагуєте на ситуацію, що склалася, і перекладаєте власну провину на інших. Ви легко зможете знайти банк з кращими ставками, але знайти банк, котрий буде пробачати незнання тарифів мені видається нереальним. Я все ж радив би вам біль тверезо оцінити ситуацію і зробити правильні висновки щодо взаємодії з банками загалом.



P.S. як уже сказав Flamingo, картка для виплат вам потрібна (принаймні була потрібна), але ви про це просто не знали. Ви так реагуєте, ніби банк обікрав. Тарифи на продукт є на сайтіКомісію стягнули згідно з цими тарифами, які можуть буту претензії? Що банк не відмінив відкриття депозиту? Думаю, що на таку поступку вони далеко не кожному віпу пішли б, як і будь-який інший банк.Я колись випадково знав валюту на гривневу картку замість валютної, за доволі невигідним курсом, одразу подзвонив у підтримку і мені теж відмовили у скасуванні операції. У той же час я не бачу, яким чином я міг би звинуватити банк у власній неуважності.Зрозумійте мене правильно, я не намагаюся вступитися за Прихват. Те, що ви винесете ваші 2к на Прихват жодним чином не вплине, але, на мою думку, ви занадто емоційно реагуєте на ситуацію, що склалася, і перекладаєте власну провину на інших. Ви легко зможете знайти банк з кращими ставками, але знайти банк, котрий буде пробачати незнання тарифів мені видається нереальним. Я все ж радив би вам біль тверезо оцінити ситуацію і зробити правильні висновки щодо взаємодії з банками загалом.P.S. як уже сказав, картка для виплат вам потрібна (принаймні була потрібна), але ви про це просто не знали. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3651 З нами з: 18.08.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8283828482858286 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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