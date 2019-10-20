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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8283828482858286
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:48

  lean написав:
  klug написав:
  lean написав:На жаль повернути щось дійсно навряд чи вдасться. Це ваша помилка - ви попередньо не ознайомилися з тарифами. На майбутнє - виводьте депозити на картку для виплат і звідти відкривайте Приват-вклад. Надалі, його поповнити можна напряму через термінал або касу, не вносячи гроші на картку.

У меня нет долларовой для выплат, она мне не нужна. Без комиссии я могла забрать в кассе. Это не первый депо, который открывала с Универсалки, никогда не было комиссий. Будущего у меня с Приватом не будет, если он не ценит постоянных клиентов.

Ви так реагуєте, ніби банк обікрав. Тарифи на продукт є на сайті https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... rivatbanke Комісію стягнули згідно з цими тарифами, які можуть буту претензії? Що банк не відмінив відкриття депозиту? Думаю, що на таку поступку вони далеко не кожному віпу пішли б, як і будь-який інший банк.

Зображення

Я колись випадково знав валюту на гривневу картку замість валютної, за доволі невигідним курсом, одразу подзвонив у підтримку і мені теж відмовили у скасуванні операції. У той же час я не бачу, яким чином я міг би звинуватити банк у власній неуважності.

Зрозумійте мене правильно, я не намагаюся вступитися за Прихват. Те, що ви винесете ваші 2к на Прихват жодним чином не вплине, але, на мою думку, ви занадто емоційно реагуєте на ситуацію, що склалася, і перекладаєте власну провину на інших. Ви легко зможете знайти банк з кращими ставками, але знайти банк, котрий буде пробачати незнання тарифів мені видається нереальним. Я все ж радив би вам біль тверезо оцінити ситуацію і зробити правильні висновки щодо взаємодії з банками загалом.

P.S. як уже сказав Flamingo, картка для виплат вам потрібна (принаймні була потрібна), але ви про це просто не знали.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:59

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:в других банках тарифы гораздо сложнее

І де найскладніші?

У лютеранських пирячників.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:57

  klug написав:Ви так реагуєте, ніби банк обікрав.


Тариф сделан, чтобы деньги не выводили. Так как клиент и не вывел, а обратно ввел - его желание передать на рассмотрение ситуацию понятно. И если адекватный работник с правом управленческого решения попался бы - отмена комиссии была бы возможна...
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