Додано: Пон 21 жов, 2019 18:48

lean написав: klug написав: lean написав: На жаль повернути щось дійсно навряд чи вдасться. Це ваша помилка - ви попередньо не ознайомилися з тарифами. На майбутнє - виводьте депозити на картку для виплат і звідти відкривайте Приват-вклад. Надалі, його поповнити можна напряму через термінал або касу, не вносячи гроші на картку. На жаль повернути щось дійсно навряд чи вдасться. Це ваша помилка - ви попередньо не ознайомилися з тарифами. На майбутнє - виводьте депозити на картку для виплат і звідти відкривайте Приват-вклад. Надалі, його поповнити можна напряму через термінал або касу, не вносячи гроші на картку.

У меня нет долларовой для выплат, она мне не нужна. Без комиссии я могла забрать в кассе. Это не первый депо, который открывала с Универсалки, никогда не было комиссий. Будущего у меня с Приватом не будет, если он не ценит постоянных клиентов. У меня нет долларовой для выплат, она мне не нужна. Без комиссии я могла забрать в кассе. Это не первый депо, который открывала с Универсалки, никогда не было комиссий. Будущего у меня с Приватом не будет, если он не ценит постоянных клиентов.

Ви так реагуєте, ніби банк обікрав. Тарифи на продукт є на сайтіКомісію стягнули згідно з цими тарифами, які можуть буту претензії? Що банк не відмінив відкриття депозиту? Думаю, що на таку поступку вони далеко не кожному віпу пішли б, як і будь-який інший банк.Я колись випадково знав валюту на гривневу картку замість валютної, за доволі невигідним курсом, одразу подзвонив у підтримку і мені теж відмовили у скасуванні операції. У той же час я не бачу, яким чином я міг би звинуватити банк у власній неуважності.Зрозумійте мене правильно, я не намагаюся вступитися за Прихват. Те, що ви винесете ваші 2к на Прихват жодним чином не вплине, але, на мою думку, ви занадто емоційно реагуєте на ситуацію, що склалася, і перекладаєте власну провину на інших. Ви легко зможете знайти банк з кращими ставками, але знайти банк, котрий буде пробачати незнання тарифів мені видається нереальним. Я все ж радив би вам біль тверезо оцінити ситуацію і зробити правильні висновки щодо взаємодії з банками загалом.P.S. як уже сказав, картка для виплат вам потрібна (принаймні була потрібна), але ви про це просто не знали.