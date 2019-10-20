lean написав:На жаль повернути щось дійсно навряд чи вдасться. Це ваша помилка - ви попередньо не ознайомилися з тарифами. На майбутнє - виводьте депозити на картку для виплат і звідти відкривайте Приват-вклад. Надалі, його поповнити можна напряму через термінал або касу, не вносячи гроші на картку.
У меня нет долларовой для выплат, она мне не нужна. Без комиссии я могла забрать в кассе. Это не первый депо, который открывала с Универсалки, никогда не было комиссий. Будущего у меня с Приватом не будет, если он не ценит постоянных клиентов.
Ви так реагуєте, ніби банк обікрав. Тарифи на продукт є на сайті https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... rivatbanke Комісію стягнули згідно з цими тарифами, які можуть буту претензії? Що банк не відмінив відкриття депозиту? Думаю, що на таку поступку вони далеко не кожному віпу пішли б, як і будь-який інший банк.
Я колись випадково знав валюту на гривневу картку замість валютної, за доволі невигідним курсом, одразу подзвонив у підтримку і мені теж відмовили у скасуванні операції. У той же час я не бачу, яким чином я міг би звинуватити банк у власній неуважності.
Зрозумійте мене правильно, я не намагаюся вступитися за Прихват. Те, що ви винесете ваші 2к на Прихват жодним чином не вплине, але, на мою думку, ви занадто емоційно реагуєте на ситуацію, що склалася, і перекладаєте власну провину на інших. Ви легко зможете знайти банк з кращими ставками, але знайти банк, котрий буде пробачати незнання тарифів мені видається нереальним. Я все ж радив би вам біль тверезо оцінити ситуацію і зробити правильні висновки щодо взаємодії з банками загалом.
P.S. як уже сказав Flamingo, картка для виплат вам потрібна (принаймні була потрібна), але ви про це просто не знали.
Тариф сделан, чтобы деньги не выводили. Так как клиент и не вывел, а обратно ввел - его желание передать на рассмотрение ситуацию понятно. И если адекватный работник с правом управленческого решения попался бы - отмена комиссии была бы возможна...
v57 написав:в других банках тарифы гораздо сложнее
І де найскладніші?
У лютеранських пирячників.
Тарифи в студію.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Тариф сделан, чтобы деньги не выводили. Так как клиент и не вывел, а обратно ввел - его желание передать на рассмотрение ситуацию понятно. И если адекватный работник с правом управленческого решения попался бы - отмена комиссии была бы возможна...
Хочете поговорити про дух і букву тарифів? Про те, чому вирішили не прописувати, скільки мають вилежатися гроші на приват-вкладі, щоб їх можна було зняти без комісії? Реалістично, я не вірю, що навіть у часи вирішення питань через Дубілета у фейсбуці банк би прогнувся під клієнта з 2к USD і відмовився від власної законної комісії, у ситуації, коли він правий згідно тарифів. Уникнувши (і це не точно) появи одного негативного відгуку (що принципово ніяк не змінює картину для Бегемота), завтра можна отримати 100к таких от "забудькуватих". Кожному повертати? У чому профіт?
Квесторе_поверніться написав:
klug написав:
Квесторе_поверніться написав:І де найскладніші?
У лютеранських пирячників.
Тарифи в студію.
Дуже зайнятий відписуванням на форумі. Пошукайте на сайті самостійно.
Тариф сделан, чтобы деньги не выводили. Так как клиент и не вывел, а обратно ввел - его желание передать на рассмотрение ситуацию понятно. И если адекватный работник с правом управленческого решения попался бы - отмена комиссии была бы возможна...
Спасибо, Вы верно сформулировали мои мысли. Я могла легко забрать депозит через кассу без комиссии, но я не сделала этого, я добавила еще больше трети от этого депозита живыми деньгами. Мало того, я вообще никогда не выводила деньги с этой универсалки, я являюсь депозитным клиентом около 10 лет. Я признала свою ошибку и просила отменить одну операцию первый раз за 10 лет. Но, видимо, менеджеру лень было заморачиваться. Удержание клиентов не входило в ее обязанности.
Тариф сделан, чтобы деньги не выводили. Так как клиент и не вывел, а обратно ввел - его желание передать на рассмотрение ситуацию понятно. И если адекватный работник с правом управленческого решения попался бы - отмена комиссии была бы возможна...
Хочете поговорити про дух і букву тарифів? Про те, чому вирішили не прописувати, скільки мають вилежатися гроші на приват-вкладі, щоб їх можна було зняти без комісії? Реалістично, я не вірю, що навіть у часи вирішення питань через Дубілета у фейсбуці банк би прогнувся під клієнта з 2к USD і відмовився від власної законної комісії, у ситуації, коли він правий згідно тарифів. Уникнувши (і це не точно) появи одного негативного відгуку (що принципово ніяк не змінює картину для Бегемота), завтра можна отримати 100к таких от "забудькуватих". Кожному повертати? У чому профіт?
У меня там не только 2К, просто именно эти деньги нужны были мне для безналичных расчетов в начале ноября, и только этот депо мне подошел, раньше я никогда им не пользовалась.