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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8284828582868287
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:03

  Flamingo написав:
  lean написав:
  klug написав:Она Вам была нужна. Еще и ой как нужна. Получи вы ее в свое время бесплатно - съэкономили бы 20 баксов. Не забирая в кассе а получая депо на уни у вас оставалось 2 пути - либо открыть новый СРОЧНЫЙ депо - бесплатно (если снимать собирались в кассе), либо заплатить комис банку (не важно снимая ли нал с уни или открывая приват-вклад). Вы выбрали второй - платный :(

Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.
И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию.
lean
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:29

  lean написав:Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.
И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию.

Ничего вам не вернут, смиритесь.
Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.
Или спросите тут.
Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете :)
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  #<1 ... 8284828582868287
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