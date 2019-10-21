Flamingo написав:lean написав:klug написав:Она Вам была нужна. Еще и ой как нужна. Получи вы ее в свое время бесплатно - съэкономили бы 20 баксов. Не забирая в кассе а получая депо на уни у вас оставалось 2 пути - либо открыть новый СРОЧНЫЙ депо - бесплатно (если снимать собирались в кассе), либо заплатить комис банку (не важно снимая ли нал с уни или открывая приват-вклад). Вы выбрали второй - платный
Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.
И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию.