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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8284828582868287
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:03

  Flamingo написав:
  lean написав:
  klug написав:Она Вам была нужна. Еще и ой как нужна. Получи вы ее в свое время бесплатно - съэкономили бы 20 баксов. Не забирая в кассе а получая депо на уни у вас оставалось 2 пути - либо открыть новый СРОЧНЫЙ депо - бесплатно (если снимать собирались в кассе), либо заплатить комис банку (не важно снимая ли нал с уни или открывая приват-вклад). Вы выбрали второй - платный :(

Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.
И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию.
lean
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:29

  lean написав:Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.
И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию.

Ничего вам не вернут, смиритесь.
Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.
Или спросите тут.
Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:37

  lean написав:У меня там не только 2К, просто именно эти деньги нужны были мне для безналичных расчетов в начале ноября, и только этот депо мне подошел, раньше я никогда им не пользовалась.

Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.
Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:56

  curiousobro написав:Ничего вам не вернут, смиритесь.
Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.
Или спросите тут.
Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете :)

Да я обычно вникаю в тарифы, первый раз за 10 лет проблема с Приватом, всегда удивлялась негативным отзывам о нем, и в этот раз хотела позвонить на 3700, но так болел живот, что вся концентрация была на этом дискомфорте. Только в выписке заметила комиссию за принесенные в банк деньги и сэкономленное время операциониста и кассира.
Востаннє редагувалось lean в Вів 22 жов, 2019 00:05, всього редагувалось 1 раз.
lean
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 00:03

  Sanio написав:Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.
Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно

У меня нет одноразовых оплат больше 10 000 грн. Много мелких. И есть договор продажи наследственной недвижимости, как источник этих денег.
lean
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 00:24

lean
они про эту комиссию ( 1% ) честно предупреждают - и даже вроде красным шрифтом.
в другом банке красного цвета на начальную букву алфавита - про что-то подобное как правило можно было бы узнать только спустя время, ну или не узнать, и продолжать дальше наслаждаться "взаимовыгодным" сотрудничеством;) как нивчём небывало. ;)

З.Ы.
кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой ;-)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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  #<1 ... 8284828582868287
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