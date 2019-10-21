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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8284828582868287 Додано: Пон 21 жов, 2019 22:03 Flamingo написав: lean написав: klug написав: Она Вам была нужна. Еще и ой как нужна. Получи вы ее в свое время бесплатно - съэкономили бы 20 баксов. Не забирая в кассе а получая депо на уни у вас оставалось 2 пути - либо открыть новый СРОЧНЫЙ депо - бесплатно (если снимать собирались в кассе), либо заплатить комис банку (не важно снимая ли нал с уни или открывая приват-вклад). Вы выбрали второй - платный Она Вам была нужна. Еще и ой как нужна. Получи вы ее в свое время бесплатно - съэкономили бы 20 баксов. Не забирая в кассе а получая депо на уни у вас оставалось 2 пути - либо открыть новый СРОЧНЫЙ депо - бесплатно (если снимать собирались в кассе), либо заплатить комис банку (не важно снимая ли нал с уни или открывая приват-вклад). Вы выбрали второй - платный

Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.

И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию. Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию. lean

Повідомлень: 451 З нами з: 28.01.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:29 lean написав: Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.

И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию. Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию.

Ничего вам не вернут, смиритесь.

Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.

Или спросите тут.

Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете Ничего вам не вернут, смиритесь.Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.Или спросите тут.Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете curiousobro Повідомлень: 2382 З нами з: 21.07.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:37 lean написав: У меня там не только 2К, просто именно эти деньги нужны были мне для безналичных расчетов в начале ноября, и только этот депо мне подошел, раньше я никогда им не пользовалась. У меня там не только 2К, просто именно эти деньги нужны были мне для безналичных расчетов в начале ноября, и только этот депо мне подошел, раньше я никогда им не пользовалась.

Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.

Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно Sanio Повідомлень: 855 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:56 curiousobro написав: Ничего вам не вернут, смиритесь.

Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.

Или спросите тут.

Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете Ничего вам не вернут, смиритесь.Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.Или спросите тут.Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете

Да я обычно вникаю в тарифы, первый раз за 10 лет проблема с Приватом, всегда удивлялась негативным отзывам о нем, и в этот раз хотела позвонить на 3700, но так болел живот, что вся концентрация была на этом дискомфорте. Только в выписке заметила комиссию за принесенные в банк деньги и сэкономленное время операциониста и кассира. Да я обычно вникаю в тарифы, первый раз за 10 лет проблема с Приватом, всегда удивлялась негативным отзывам о нем, и в этот раз хотела позвонить на 3700, но так болел живот, что вся концентрация была на этом дискомфорте. Только в выписке заметила комиссию за принесенные в банк деньги и сэкономленное время операциониста и кассира. Востаннє редагувалось lean в Вів 22 жов, 2019 00:05, всього редагувалось 1 раз. lean

Повідомлень: 451 З нами з: 28.01.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:03 Sanio написав: Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.

Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно

У меня нет одноразовых оплат больше 10 000 грн. Много мелких. И есть договор продажи наследственной недвижимости, как источник этих денег. У меня нет одноразовых оплат больше 10 000 грн. Много мелких. И есть договор продажи наследственной недвижимости, как источник этих денег. lean

Повідомлень: 451 З нами з: 28.01.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 00:24 lean

они про эту комиссию ( 1% ) честно предупреждают - и даже вроде красным шрифтом.

в другом банке красного цвета на начальную букву алфавита - про что-то подобное как правило можно было бы узнать только спустя время, ну или не узнать, и продолжать дальше наслаждаться "взаимовыгодным" сотрудничеством;) как нивчём небывало.



З.Ы.

кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой они про эту комиссию ( 1% ) честно предупреждают - и даже вроде красным шрифтом.в другом банке красного цвета на начальную букву алфавита - про что-то подобное как правило можно было бы узнать только спустя время, ну или не узнать, и продолжать дальше наслаждаться "взаимовыгодным" сотрудничеством;) как нивчём небывало.З.Ы.кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***

осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3123 З нами з: 21.04.11 Подякував: 483 раз. Подякували: 303 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 8284828582868287 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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