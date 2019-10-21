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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:03
Flamingo написав:
Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.
И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию.
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lean
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Додано: Пон 21 жов, 2019 23:29
lean написав:
Да не выводила бы я на нее, так как не собиралась снимать деньги.
И я не выбирала второй вариант, я не знала, что за открытие депозита нужно платить комиссию.
Ничего вам не вернут, смиритесь.
Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.
Или спросите тут.
Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете
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curiousobro
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Додано: Пон 21 жов, 2019 23:37
lean написав:
У меня там не только 2К, просто именно эти деньги нужны были мне для безналичных расчетов в начале ноября, и только этот депо мне подошел, раньше я никогда им не пользовалась.
Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.
Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно
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Sanio
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Додано: Пон 21 жов, 2019 23:56
curiousobro написав:
Ничего вам не вернут, смиритесь.
Впредь читайте тарифы ДО работы с продуктами банка, а не после.
Или спросите тут.
Не вздумайте идти в альфу, если вам приват кажется сложным. Там вас раззуют в полете
Да я обычно вникаю в тарифы, первый раз за 10 лет проблема с Приватом, всегда удивлялась негативным отзывам о нем, и в этот раз хотела позвонить на 3700, но так болел живот, что вся концентрация была на этом дискомфорте. Только в выписке заметила комиссию за принесенные в банк деньги и сэкономленное время операциониста и кассира.
Востаннє редагувалось lean
в Вів 22 жов, 2019 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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lean
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:03
Sanio написав:
Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.
Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно
У меня нет одноразовых оплат больше 10 000 грн. Много мелких. И есть договор продажи наследственной недвижимости, как источник этих денег.
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lean
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Додано: Вів 22 жов, 2019 00:24
lean
они про эту комиссию ( 1% ) честно предупреждают - и даже вроде красным шрифтом.
в другом банке красного цвета на начальную букву алфавита - про что-то подобное как правило можно было бы узнать только спустя время, ну или не узнать, и продолжать дальше наслаждаться "взаимовыгодным" сотрудничеством;) как нивчём небывало.
З.Ы.
кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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