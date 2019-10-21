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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8285828682878288
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:47

Re: Приватбанк

  lel написав:Укрэксим: 3-5-7% чистыми, ликвидными бонусами.

А, ну такого плана программа (Mastercard Rewards) есть и у ПБ, правда, выход от нее совсем мизерный.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:50

  lel написав:
  ingtrans написав:
  uaprofi написав:кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой

Кстати, это куда? Кто-то дает кэшбэк за оплату валютными картами?

Укрэксим: 3-5-7% чистыми, ликвидными бонусами.


І альфа дасть горіхів, але чи варто купляти в Україні з валютної картки? Курси конвертації не дуже вигідні. А якщо за кордоном то якісь копійки можна і з привату отримати по ревордсу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:54

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:але чи варто купляти в Україні з валютної картки?

Ну это понятно, что валютными картами оплачивать покупки в Украине ради бонусов особого смысла нет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:56

  MASolomko написав:Даже в мобильном приложении (бета-версия) рисует отдельной строкой текст про комиссию при пополнении Приват-вклада с Уни.


Все правильно. Явна помилка клієнта,банк ні при чому.
Вже давно не поповнював $ через банкомат. Чи приймає далі $ долари термінал?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:10

  ingtrans написав:
  Ой+ написав:але чи варто купляти в Україні з валютної картки?

Ну это понятно, что валютными картами оплачивать покупки в Украине ради бонусов особого смысла нет.

Ну, Али и Ибей никто не отменял )
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:18

Re: Приватбанк

  Ethereum написав:Вже давно не поповнював $ через банкомат. Чи приймає далі $ долари термінал?


звісно що так!
і єуро теж
мін-макс номінал пише на терміналі в правому верхньому куточку
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:23

  ingtrans написав:
  uaprofi написав:кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой

Кстати, это куда? Кто-то дает кэшбэк за оплату валютными картами?

Weekend от ТАСа 2%, но его уже открывают.
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