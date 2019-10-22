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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:47
lel написав:
Укрэксим: 3-5-7% чистыми, ликвидными бонусами.
А, ну такого плана программа (Mastercard Rewards) есть и у ПБ, правда, выход от нее совсем мизерный.
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ingtrans
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:50
lel написав: ingtrans написав: uaprofi написав:
кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой
Кстати, это куда? Кто-то дает кэшбэк за оплату валютными картами?
Укрэксим: 3-5-7% чистыми, ликвидными бонусами.
І альфа дасть горіхів, але чи варто купляти в Україні з валютної картки? Курси конвертації не дуже вигідні. А якщо за кордоном то якісь копійки можна і з привату отримати по ревордсу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:54
Ой+ написав:
але чи варто купляти в Україні з валютної картки?
Ну это понятно, что валютными картами оплачивать покупки в Украине ради бонусов особого смысла нет.
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ingtrans
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:56
MASolomko написав:
Даже в мобильном приложении (бета-версия) рисует отдельной строкой текст про комиссию при пополнении Приват-вклада с Уни.
Все правильно. Явна помилка клієнта,банк ні при чому.
Вже давно не поповнював $ через банкомат. Чи приймає далі $ долари термінал?
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Ethereum
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:10
ingtrans написав: Ой+ написав:
але чи варто купляти в Україні з валютної картки?
Ну это понятно, что валютными картами оплачивать покупки в Украине ради бонусов особого смысла нет.
Ну, Али и Ибей никто не отменял )
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mustbe
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:18
Ethereum написав:
Вже давно не поповнював $ через банкомат. Чи приймає далі $ долари термінал?
звісно що так!
і єуро теж
мін-макс номінал пише на терміналі в правому верхньому куточку
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greenozon
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:23
ingtrans написав: uaprofi написав:
кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой
Кстати, это куда? Кто-то дает кэшбэк за оплату валютными картами?
Weekend от ТАСа 2%, но его уже открывают.
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Vint
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:24
Vint написав: ingtrans написав: uaprofi написав:
кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой
Кстати, это куда? Кто-то дает кэшбэк за оплату валютными картами?
Weekend от ТАСа 2%, но его уже открывают.
Валютні В5 дають 1%, але відсотки по валютних депо там ніякі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:03
uaprofi написав:
З.Ы.
кстати раз деньги уже на приват вкладе - то теперь их можно легко снять и занести туда где дают кешбэк за покупки картой
Да их и раньше можно было легко снять через кассу без комиссии ) Но может это и знак мне про кешбек
А подскажите, плиз, где дают кешбек на долларовую карту, за которую не нужно платить обслуживание?
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lean
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:24
не пользовался кредиткой более пол года. начал активно пользоваться кредитками др. банков. пару дней назад позвонила сотрудник банка и спрашивает почему я не пользуюсь кредиткой? отвечаю нет плюшек и даже отключили оплату частями. хотя говорю готов пользоваться если обратно подключат функцию - оплату частями. менеджер сказала, что обяз. подключат функцию оплату частями, если я сделаю покупку в течении 2 дней хотя бы на 100грн.
сделал за пару дней покупки на 10тыс грн. оплату частями не подключили. обманули гады.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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