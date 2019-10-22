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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8286828782888289
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:24

Re: Приватбанк

Игорь Алексеевич, Вы ей на бонус дали заработать. Жалуйтесь... Пусть работы проводят.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:20

  MASolomko написав:Игорь Алексеевич, Вы ей на бонус дали заработать. Жалуйтесь... Пусть работы проводят.

Игорь Алексеевич наверно в Убки много "висит".....
ROLF
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