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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8286828782888289
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:24

Re: Приватбанк

Игорь Алексеевич, Вы ей на бонус дали заработать. Жалуйтесь... Пусть работы проводят.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:20

  MASolomko написав:Игорь Алексеевич, Вы ей на бонус дали заработать. Жалуйтесь... Пусть работы проводят.

Игорь Алексеевич наверно в Убки много "висит".....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:26

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Опис не читав...але Вуйця засуджую.


Лондонський суд також засудить:
Після успіху ПриватБанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що ПриватБанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, пан Ігор Коломойський, пан Генадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити Банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року.
Відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм Банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів. https://privatbank.ua/news/2019/10/23/1042


Сподіваюсь, що і по суті рішення буде в такому ключі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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